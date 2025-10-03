CLUB KENSHOKAN PUNTA ARENAS ARRASÓ EN EL ZONAL DE KARATE AUSTRAL CON 47 MEDALLAS Y 27 CLASIFICADOS AL NACIONAL 2026

Excelentes resultados obtuvo el club deportivo de Karate Kenshokan Punta Arenas en el campeonato zonal federado austral, realizado los días 27 y 28 de septiembre en el polideportivo 18 de septiembre, evento clasificatorio para el nacional federado 2026.

El evento patrocinado por la federación nacional de Karate contó con más de 200 deportistas provenientes de la Región de Aysén y Magallanes además de árbitros federados de nivel panamericano y mundial.

32 representantes del club Kenshokan lograron sumar un total de 47 medallas, consagrando la clasificación de 27 deportistas en categorías oficiales.

Los resultados fueron los siguientes:

29 oros

10 platas

8 bronces

Resultados individuales:

Categoría No oficial Kumite

Alonso Epuleo 1° lugar 6-7 años livianos

Lucas Barría 1° Lugar 6-7 años pesados

Renato Rosenberg 3° lugar 6-7 años pesados

Matías Casas 3° lugar novicios

Alvaro Jelvez 2° lugar 8-9 años

Renata Peñafiel 1° lugar 8-9 años

Categoría oficial Kumite:

Alvaro Jelvez 2° lugar sub12 -40 kg (clasificado nacional 2026)

Renata Peñafiel 2° lugar sub12 -37 kg (clasificada nacional 2026)

Agustin Arriaza 3° lugar sub12 -45 kg (clasificado nacional 2026)

Francisco Veloso 3° lugar sub12 -45 kg (clasificado nacional 2026)

Luciano Garrido 1° lugar sub12 -35 kg (clasificado nacional 2026)

Agustin Mellado 1° lugar sub14 +55 kg (clasificado nacional 2026)

Valentina Ovando 1" lugar sub14 +52 kg (clasificada nacional 2026)

Emily Vidal Diaz 3° lugar sub14 +52 kg (clasificada nacional 2026)

Josefa Gonzalez 1° lugar sub14 -47 kg (clasificada nacional 2026)

Trinidad Carcovich 2° lugar sub14 -47 kg (clasificada nacional 2026)

Benjamin Sotomayor 1° lugar cadetes -52 kg (clasificado nacional 2026)

Francisco Pino 3° lugar cadetes -52 kg (clasificado nacional 2026)

Antonia Vidal 1° lugar cadetes -47 kg (clasificada nacional 2026)

Dominga Gonzalez 2° lugar cadetes -47 kg (clasificada nacional 2026)

Jorge Paredes 1° lugar junior - 55 kg (clasificado nacional 2026)

Simón Gonzalez 1° lugar sub21 -67 kg y 1° lugar senior -67 kg (clasificado nacional 2026)

Luka Barrientos 3° lugar sub21 -67 kg (clasificado nacional 2026

Santiago Miranda 1° lugar sub 21 - 60 kg y 1° lugar senior -60 kg (clasificado nacional 2026)

Jazmin Molina 1° lugar sub21 +68 kg y 1° lugar senior +68 kg (clasificada nacional 2026)

Antonia Villa 1° lugar senior -68 kg (clasificada nacional 2026)

Marcos Orrego 2° lugar senior -84 kg (clasificado nacional 2026)

Ignacio Canales 2° lugar +84 kg (clasificado nacional 2026)

Categoría No oficial Kata:

Alonso Epuleo 1° lugar 6-7 años

Lucas Barría 2° lugar 6-7 años

Matías Casas 1° lugar 8-9 años novicios

Renata Peñafiel 1° lugar 8-9 años novicios

Antonella Casas 1° lugar sub14

Categoría Oficial Kata:

Renata Peñafiel 1° lugar sub12 (clasificada nacional 2026)

Agustin Arriaza 1° lugar sub12 (clasificado nacional 2026)

Agustin Mellado 1° lugar sub14 (clasificado nacional 2026)

Bastián Albornoz 3° lugar sub14 (clasificado nacional 2026)

Valentina Ovando 2° lugar sub14 (clasificada nacional 2026)

Antonella Casas 1° lugar cadetes (clasificada nacional 2026)

Matías Tascón 1° lugar cadetes (clasificado nacional 2026)

Francisco Pino 1° lugar cadetes (clasificado nacional 2026)

Santiago Miranda 1° lugar sub21 (clasificado nacional 2026)

Kenneth Botten 1° lugar senior (clasificado nacional 2026)

Almendra Sanchez 1° lugar senior (clasificada nacional 2026)

El sensei Daniel Cárdenas destacó los buenos resultados obtenidos, que son fruto de meses de trabajo junto al equipo técnico, por lo pronto ahora comienza la preparación para el nacional, y dentro de ello está confirmada la participación en distintas competencias de excelente nivel nacional en octubre el Open de Kata y en noviembre la Copa Raion ambos en la ciudad de Santiago. Finalmente el técnico agradece a los padres y apoderados del club por el constante apoyo que es parte fundamental para el desarrollo óptimo de nuestros deportistas.

