ALCALDESA DE TORRES DEL PAINE INVITA A CHARLA SOBRE RIESGOS Y CUIDADOS DEL TERRITORIO CON PARTICIPACIÓN DE MARCELO LAGOS ESTE JUEVES 2 DE OCTUBRE

Esta mañana, en conversación con Polar Comunicaciones durante el programa “Buenos Días Región”, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas Rodríguez, entregó detalles de una actividad dirigida a la comunidad.

Se trata de una charla abierta y gratuita titulada “Torres del Paine: riesgos, comunidad y cuidados del territorio”, que se desarrollará el jueves 2 de octubre a las 19:00 horas en el gimnasio municipal de Villa Cerro Castillo.

La jefa comunal destacó la relevancia de esta instancia que busca generar un espacio de encuentro y diálogo en torno a los desafíos y responsabilidades que implica habitar y resguardar un territorio de alta significación natural y turística.

Uno de los puntos más valorados por la alcaldesa es la presencia del geógrafo Marcelo Lagos, Premio Nacional de Geografía 2025, quien participará como expositor principal junto con además la geóloga del sernageomin Luna Pérez. La actividad está pensada para todos los vecinos y vecinas de la comuna, además de la comunidad regional interesada en profundizar en temáticas de gestión de riesgos y sostenibilidad.





