EN PUERTO NATALES: CON EL RADIOTEATRO "LAS AVENTURAS DE ISA Y CLARITA. EL DRAGÓN DE VALPARAÍSO DESCUBRE LA ANTÁRTICA" SE DIO INICIO AL FESTIVAL DE LAS CIENCIAS EN MAGALLANES

Una variada programación ofrece el Festival de las Ciencias 2025, que en su séptimo año tiene como lema "Con ciencia contra la desinformación" y que, a través de actividades públicas, gratuitas y descentralizadas, demostrará cómo la ciencia y el conocimiento son herramientas para distinguir entre datos falsos y evidencia confiable, promoviendo una convivencia pacífica y aportando al desarrollo de una sociedad mejor.





"Nuevamente el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ha trabajado junto a otras instituciones para acercar y visibilizar la información que se genera en cada uno de los territorios a toda la comunidad, y en esta oportunidad buscando, además, fortalecer su capacidad para identificar, cuestionar y contrastar los mensajes que reciben a diario", explicó la seremi de Ciencia, Verónica Vallejos.





En relación al lema del festival el seremi de Gobierno, Andro Mimica, destacó el trabajo que ha realizado el gobierno del presidente Gabriel Boric en conjunto con el Ministerio Secretaría General de Gobierno para posicionar a Chile como líder latinoamericano contra la desinformación. "Se ha hecho un trabajo responsable que ha significado hoy día que, a través de la cultura, la educación y la ciencia, no solamente la divulgación, podamos buscar y esclarecer efectos que evidentemente han afectado a las decisiones colectivas o personales en distintos ámbitos".





Si bien desde el lunes 29 de septiembre se han efectuado diversas actividades a lo largo del país relacionadas al Festival de las Ciencias, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena el evento inaugural se realizó en la ciudad de Puerto Natales con el radioteatro "Las Aventuras de Isa y Clarita: El Dragón de Valparaíso descubre la Antártica", de la compañía Cajateatro.





"Nuestro Gobierno constantemente ha instado por la descentralización, esto no significa salir solo de Santiago, sino que también dejar las capitales regionales y movernos hacia otras comunas. Es por eso que este año decidimos realizar nuestra actividad inaugural en Puerto Natales, y quisimos hacerlo con una obra que nos cuenta el descubrimiento de la Antártica, un lugar que es parte importante de nuestro territorio y que también es necesario esté presente en todas nuestras localidades, y que sabemos estimula la curiosidad en las personas", explicó la autoridad regional.





Dentro de las instituciones que se harán presentes en esta versión del Festival se encuentra el PAR Explora Magallanes. Sobre su participación, la directora Claudia Salinas indicó que "tomaremos este espacio para acercar la Astronomía a la comunidad educativa, realizando la actividad "Pequeños exploradores del cielo", que a través de cuentos, canciones, charlas lúdicas y juegos acercará el universo con actividades que despertarán la curiosidad, el asombro y el espíritu crítico en niños, jóvenes y sus familias. Explora Magallanes no solo entrega experiencias, sino que construye vínculos entre la ciencia, la cultura y la comunidad, porque creemos que el conocimiento compartido transforma y enriquece nuestra sociedad".





Por su parte Jorge Calderón, representante de Fundación A21, destacó este gran evento científico del cual han sido parte por cuarto año consecutivo. "Una vez más formaremos parte de este gran evento, de esta semana de la ciencia, para llevar a cabo esta gran labor de compartir junto a otras instituciones, junto a la seremi, y ser un aporte a nuestra comunidad científica y también a cada una de quienes conforman nuestra sociedad".





La gran fiesta de cierre se realizará este sábado 4 de octubre desde las 15 horas en el Liceo Sara Braun, donde grandes y chicos podrán disfrutar de la obra teatral "El Dragón de la Patagonia"; de monólogos científicos contra la desinformación, moderados por Sergio Villagrán, y con la participación de Luna Pérez, Judith Pardo, Alexandra Suárez y Sebastián Rosenfeld; el espectáculo del Circo del Sur; pausas activas; danzas urbanas con el grupo de baile AK-47; show musicales a cargo de los Inestables y el Tata Barahona; stands informativos con instituciones generadoras y divulgadoras de conocimientos; carritos de comida, y mucho más.





Es importante destacar que el Festival de las Ciencias es un evento nacional, público y gratuito, organizado desde 2019 por el MinCiencia en alianza con distintos actores del ecosistema científico, tecnológico, de los conocimientos y la innovación (CTCI), con el fin de abrir espacios para que todas las personas, de todas las edades y a lo largo y ancho del país, puedan descubrir la ciencia que les rodea y los conocimientos que poseen.





Más información y programación regional en festivaldelasciencias.cl.



