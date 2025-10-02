SERPAT INVITA A PARTICIPAR EN UNA NUEVA VERSIÓN DE NOCHE DE MUSEOS

El director regional del Serpat, Pablo Quercia, informó que "la convocatoria es para el viernes 24 de octubre, por lo que invitamos a museos y salas de exposición museográficas a inscribirse en el sitio www.nochedemuseos.cl hasta el martes 21 de octubre. Además, los museos y salas de exposición museográficas inscritas podrán solicitar materiales gráficos de apoyo, voluntariado e intérprete en lengua de señas chilena hasta el 14 de octubre, y así fortalecer la visibilidad de sus actividades".

Como parte del apoyo que brinda el Serpat a aquellas entidades interesadas en participar, se realizarán dos talleres de cocreación, los días martes 7 y jueves 9 de octubre entre las 11:00 y 13:00 horas con inscripción previa en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKx1dWeVlJOEwLIW2W0Niy8Mvvq15fs5BLBABps9mbYEKclg/viewform?usp=sharing&ouid=105481741535533037164

Los museos y salas de exposición que deseen integrarse a la cartelera ciudadana de Noche de Museos deberán cumplir con algunas condiciones, como abrir sus puertas el viernes 24 de octubre a partir de las 16:00 horas; ofrecer acceso gratuito y libre a todas las actividades; desarrollar programación en formato presencial dentro de Chile; e informar en el formulario de inscripción si alguna actividad requiere registro previo. Al igual que en otros hitos patrimoniales de carácter masivo, Noche de Museos contará con el apoyo del voluntariado patrimonial, implementado en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, expresó que "esta nueva versión de Noche de Museos es una invitación para que estos espacios abran en horario extendido pero también para que las familias se organicen, agenden esta fecha y puedan acceder a recintos que por distintas razones quizás no han podido visitar. A nivel regional, el año pasado tuvimos una versión muy exitosa y esperamos que se pueda repetir ese mismo espíritu".

Autoridades nacionales encabezadas por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez ; la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo , y la directora del Planetario USACH, Jacqueline Morey realizaron el lanzamiento de esta actividad en el Planetario de la Universidad de Santiago, como parte de la conmemoración de los 40 años de trayectoria del esta institución inscrita en el Registro de Museos de Chile del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y pionera en la divulgación científica y cultural.





