Punta Arenas,
2 de octubre de 2025

SERPAT INVITA A PARTICIPAR EN UNA NUEVA VERSIÓN DE NOCHE DE MUSEOS

​Con el objetivo de vivir una noche en la que todo Chile se ilumine con cultura y miles de personas recorran las ciudades de norte a sur del país en una experiencia gratuita e inolvidable, se lanzó una nueva versión de Noche de Museos.

El director regional del Serpat, Pablo Quercia, informó que "la convocatoria es para el viernes 24 de octubre, por lo que invitamos a museos y salas de exposición museográficas a inscribirse en el sitio www.nochedemuseos.cl hasta el martes 21 de octubre. Además, los museos y salas de exposición museográficas inscritas podrán solicitar materiales gráficos de apoyo, voluntariado e intérprete en lengua de señas chilena hasta el 14 de octubre, y así fortalecer la visibilidad de sus actividades".
 
Como parte del apoyo que brinda el Serpat a aquellas entidades interesadas en participar, se realizarán dos talleres de cocreación, los días martes 7 y jueves 9 de octubre entre las 11:00 y 13:00 horas con inscripción previa en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKx1dWeVlJOEwLIW2W0Niy8Mvvq15fs5BLBABps9mbYEKclg/viewform?usp=sharing&ouid=105481741535533037164
 
Los museos y salas de exposición que deseen integrarse a la cartelera ciudadana de Noche de Museos deberán cumplir con algunas condiciones, como abrir sus puertas el viernes 24 de octubre a partir de las 16:00 horas; ofrecer acceso gratuito y libre a todas las actividades; desarrollar programación en formato presencial dentro de Chile; e informar en el formulario de inscripción si alguna actividad requiere registro previo. Al igual que en otros hitos patrimoniales de carácter masivo, Noche de Museos contará con el apoyo del voluntariado patrimonial, implementado en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud.
 
El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, expresó que "esta nueva versión de Noche de Museos es una invitación para que estos espacios abran en horario extendido pero también para que las familias se organicen, agenden esta fecha y puedan acceder a recintos que por distintas razones quizás no han podido visitar. A nivel regional, el año pasado tuvimos una versión muy exitosa y esperamos que se pueda repetir ese mismo espíritu".
 
Autoridades nacionales encabezadas por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo;  la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez ; la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo , y la directora del Planetario USACH, Jacqueline Morey realizaron el lanzamiento de esta actividad en el Planetario de la Universidad de Santiago, como parte de la conmemoración de los 40 años de trayectoria del esta institución inscrita en el Registro de Museos de Chile del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y pionera en la divulgación científica y cultural.



PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

