16 de noviembre de 2025
PRESIDENTE BORIC DIJO QUE ESTA HA SIDO UNA IMPECABLE JORNADA DEMOCRÁTICA
Elecciones 2025.
El presidente Boric entregó un saludo y destacó a todos los que tuvieron la labor de resguardar este proceso eleccionario. Felicitó a los ganadores, Jeannette Jara y José Antonio Kast.
Con el 77,79 % de las mesas escrutadas, Jara obtenía este domingo el 26,69 % mientras que Kast lograba el 24,15 %, de acuerdo con Servel. En tercer lugar sorprendió el candidato Franco Parisi, del Partido de la Gente, con el 19,32 %.
