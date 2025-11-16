16 de noviembre de 2025
JOHANNESS KAISER: “EL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO HA LLEGADO PARA QUEDARSE”
Elecciones 2025.
Así lo dijo en su discurso de despedida donde agradeció el apoyo de sus electores, mencionando además que esto es un logro impensado.
Con el 77,79 % de las mesas escrutadas, Jara obtenía este domingo el 26,69 % mientras que Kast lograba el 24,15 %, de acuerdo con Servel. En tercer lugar sorprendió el candidato Franco Parisi, del Partido de la Gente, con el 19,32 %.
