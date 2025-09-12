Punta Arenas,
12 de septiembre de 2025

CARLOS SÁNCHEZ REAFIRMA LA PRESENCIA DEL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO EN MAGALLANES Y MARCA DISTANCIA CON CHILE VAMOS

Buenos días región.

pdtenacionalibertariomag

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Partido Nacional Libertario (PNL), Carlos Sánchez, informó sobre la conformación del partido en Magallanes y los desafíos políticos de cara a las elecciones 2025.

Sánchez destacó que el 23 y 24 de agosto se realizaron las elecciones regionales del Partido Nacional Libertario, en las que fue ratificado como presidente. En este contexto, subrayó que la colectividad cuenta con 675 militantes en Magallanes, lo que los posiciona como “el segundo partido más grande en cantidad de militantes" a nivel nacional. A su vez, enfatizó que en temas políticos "somos más liberales que ellos, ellos son más conservadores (Partido Republicano)”.

Durante la entrevista, el dirigente marcó claras diferencias con los partidos de la coalición Chile Vamos. “Chile Vamos no lo consideramos de derecha, ellos hicieron su traspaso al centro político. Ya con las alianzas que han realizado con Demócratas y Amarillos están más a la centroizquierda que a la centroderecha”, señaló. Asimismo, precisó que “con Chile Vamos no hay entendimiento, el apoyo a la reforma previsional fue lo que marcó que no haya vuelta atrás”. En esa línea, también respondió a comparaciones con el líder argentino: “Johannes no es el Milei chileno”.

Respecto a los pilares programáticos del PNL, Sánchez planteó que la seguridad, la economía, la reducción de impuestos y el achicamiento paulatino del Estado son las bases fundamentales de su propuesta política.



baseantarticaejercito

BASE O’HIGGINS DEL EJÉRCITO BUSCA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA 2026

RADONICH EXPONE ANTE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SE REÚNE CON PRESIDENTE DEL SENADO

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

imagen fiep 2025

DOS JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES OBTUVIERON EL FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2025

REGALOS DE NAVIDAD

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIR A NIÑOS EN ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD

inacapinus

DE PUNTA ARENAS A DINAMARCA: INACAPINO PARTICIPARÁ EN EL HYDROGEN RISING STARS EN LA WORLD HYDROGEN WEEK DE COPENHAGUE 2025

ramonaguilarPNL

RAMON AGUILAR, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO, EXPUSO SUS PROPUESTAS Y VISIÓN POLÍTICA EN POLAR COMUNICACIONES

