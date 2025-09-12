CARLOS SÁNCHEZ REAFIRMA LA PRESENCIA DEL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO EN MAGALLANES Y MARCA DISTANCIA CON CHILE VAMOS

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Partido Nacional Libertario (PNL), Carlos Sánchez, informó sobre la conformación del partido en Magallanes y los desafíos políticos de cara a las elecciones 2025.

Sánchez destacó que el 23 y 24 de agosto se realizaron las elecciones regionales del Partido Nacional Libertario, en las que fue ratificado como presidente. En este contexto, subrayó que la colectividad cuenta con 675 militantes en Magallanes, lo que los posiciona como “el segundo partido más grande en cantidad de militantes" a nivel nacional. A su vez, enfatizó que en temas políticos "somos más liberales que ellos, ellos son más conservadores (Partido Republicano)”.

Durante la entrevista, el dirigente marcó claras diferencias con los partidos de la coalición Chile Vamos. “Chile Vamos no lo consideramos de derecha, ellos hicieron su traspaso al centro político. Ya con las alianzas que han realizado con Demócratas y Amarillos están más a la centroizquierda que a la centroderecha”, señaló. Asimismo, precisó que “con Chile Vamos no hay entendimiento, el apoyo a la reforma previsional fue lo que marcó que no haya vuelta atrás”. En esa línea, también respondió a comparaciones con el líder argentino: “Johannes no es el Milei chileno”.

Respecto a los pilares programáticos del PNL, Sánchez planteó que la seguridad, la economía, la reducción de impuestos y el achicamiento paulatino del Estado son las bases fundamentales de su propuesta política.





