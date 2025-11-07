AFUCAP MAGALLANES REFUERZA LA HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN EL SML CON LA DONACIÓN DE UN NUEVO PUNTO INFANTIL

​En un gesto que busca contribuir a reforzar "la humanización de la atención en contextos de profundo dolor", la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de las Culturas de Magallanes (AFUCAP) realizó una significativa donación al Servicio Médico Legal (SML) de Punta Arenas. El aporte consistió en juguetes, material didáctico y diversos artículos de dibujo, destinados a renovar e implementar el punto infantil del recinto.



Este espacio está diseñado para recibir a niños, niñas y sus familias durante momentos especialmente sensibles. El objetivo es brindarles un ambiente de cuidado, contención y, sobre todo, respeto hacia las infancias.



La idea de concretar esta donación surgió tras la participación del SML en el Día de los Patrimonios. Dicha instancia motivó a los integrantes de AFUCAP de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a organizarse y aportar de manera concreta a la mejora de este espacio institucional, con atención especial en el bienestar de las familias.



El director regional del Servicio Médico Legal, Dr. René Castro Cid, destacó y agradeció la iniciativa. "Este gesto solidario representa no solo un aporte material, sino también un valioso acto de sensibilidad y humanidad hacia las familias que acuden a nuestro servicio en situaciones difíciles. Estamos muy agradecidos por este compromiso", señaló el jueves pasado tras recibir la donación.



Por su parte, la presidenta de AFUCAP Magallanes, Francia Vargas Cárdenas, resaltó que esta acción refuerza el vínculo de los trabajadores públicos con la comunidad. "Como funcionarios, nuestro compromiso va más allá de las labores diarias; buscamos activamente conectarnos con la ciudadanía. Esta donación es un reflejo de ese vínculo, pero siempre poniendo el foco en el bienestar de las niñas y niños. Queremos ayudar a que, incluso en los contextos más complejos, ellos puedan encontrar un espacio acogedor y empático".





