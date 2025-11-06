Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

6 de noviembre de 2025

DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA: 77 AÑOS DE PRESENCIA ININTERRUMPIDA DEL EJÉRCITO EN EL CONTINENTE BLANCO

​Cada 6 de noviembre, Chile conmemora el Día de la Antártica Chilena, recordando el decreto que en 1940 fijó los límites del Territorio Chileno Antártico. Desde entonces, la presencia nacional en el continente blanco ha sido un símbolo de compromiso científico y protección del medioambiente.

ejercitoantartica

​El origen de esta conmemoración se remonta al 6 de noviembre de 1940, cuando el entonces Presidente Pedro Aguirre Cerda firmó el Decreto Supremo N° 1.747, estableciendo oficialmente los límites del Territorio Chileno Antártico. Ocho años más tarde, el 18 de febrero de 1948, el Ejército de Chile marcó un hito histórico con la inauguración de la Base Antártica del Ejército (BAE) “Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme”, consolidando así su presencia permanente en el continente. Esta iniciativa nació gracias a la visión del entonces Comandante en Jefe del Ejército, General Ramón Cañas Montalva, y fue concretada bajo el gobierno del Presidente Gabriel González Videla.

​La misión de la BAE es amplia y estratégica: proteger el medioambiente, fomentar la integración al continente antártico, apoyar la investigación científica en áreas como la meteorología y la mareografía, realizar exploraciones terrestres en la península antártica y brindar apoyo logístico a instituciones nacionales e internacionales.

​Para cumplir con estos objetivos, cada Dotación Antártica, desplegada por un año, está compuesta por 21 integrantes del Ejército: tres oficiales y 18 suboficiales, distribuidos en roles que van desde el Comandante de Base y Oficial Logístico, hasta especialistas en exploración, mecánica, telecomunicaciones y meteorología.

El Comandante de la BAE, Teniente Coronel Rafael Delard de Rigoulieres Q., explicó que la labor se organiza en dos unidades principales: “Contamos con una sección Logística que ejecuta las operaciones antárticas, siendo estas las que permiten la vida en el territorio, a través de la operación de la BAE, siendo fundamental, ya que con esto se logra mantener la presencia permanente e ininterrumpida de la dotación en la Antártica”.  

Asimismo, agregó: “Por otro lado, contamos con los medios de la sección de Exploración y Rescate de O’Higgins, la cual gracias a sus operaciones Antárticas (exploración, rescate y apoyo científico) nos permiten dar cumplimiento a la parte de la misión que habla acerca de mantener una presencia efectiva”.  

El trabajo de los especialistas en meteorología también es fundamental para la seguridad y la investigación en la zona. El Sargento 1° Genaro Jara S., auxiliar de meteorología, destacó la importancia de su labor: “Se alimenta un sistema Meteorológico a nivel Nacional (SACLIM), con información precisa y certera del momento del sector de Rada Covadonga donde se encuentra enmarcada nuestra Base, además de tener informado a todos sus integrantes, sobre las condiciones meteorológicas que tendremos en el sector, para que ellos puedan prever cuando ejecutarán las diversas tareas encomendadas por el escalón superior al exterior de la Base, tanto para el personal de la Sección Logística (SELO), como para el de la Sección de Exploración (Patrulla SERO)”

De esta manera, la Dotación Antártica del Ejército de Chile continúa cumpliendo su misión de mantener la presencia nacional en el continente blanco, apoyar el desarrollo científico y resguardar el ecosistema antártico. Desde 1948, su labor ha sido ininterrumpida, reflejando el compromiso del país con la soberanía, la cooperación internacional y la preservación del planeta 



Operativo conjunto 05

9 MILLONES 120 MIL UNIDADES DE CIGARRILLOS FUERON INCAUTADOS EN OPERATIVO CONJUNTO DE ARMADA, ADUANAS Y CARABINEROS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO ANUNCIA LA LLEGADA DEL PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO A PUNTA ARENAS

Leer Más

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

Anuncio Vivienda Primero 1
nuestrospodcast
DA 11

MUNICIPIO REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL CONTINENTE BLANCO EN EL DÍA NACIONAL DE LA ANTÁRTICA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
DA 11

MUNICIPIO REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL CONTINENTE BLANCO EN EL DÍA NACIONAL DE LA ANTÁRTICA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
EcoMercado Solidario 1

INAUGURAN PRIMER ECOMERCADO SOLIDARIO QUE ENTREGARÁ PROVISIONES A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
pablobussenius

“CON EL VIENTO A FAVOR”: CANDIDATO A DIPUTADO PABLO BUSSENIUS RESALTÓ SIMBOLISMO CIUDADANO DEL GRAN REMOLINAZO EN EL CERRO DE LA CRUZ