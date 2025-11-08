Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

8 de noviembre de 2025

PUNTA ARENAS Y LAS CONDES FORTALECEN ALIANZA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

Ambos municipios desarrollan desde hace meses un intercambio de experiencias en materia ambiental y de prevención del delito. ​

LC 4

En el marco del intercambio por las "Comunas por la Sostenibilidad y la Democracia", los municipios de Punta Arenas y Las Condes se reunieron en la capital magallánica para seguir potenciando la gestión medioambiental y la seguridad pública de ambas comunas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la colaboración activa entre el municipio local y Las Condes, recordando el trabajo previo realizado junto a Puerto Montt en la elaboración de su plan de acción climática. "Con Las Condes tenemos este vínculo con el medio ambiente, colaborando activamente como ya lo hicimos con Puerto Montt. Esta es la última parte del proceso, ya en redacción, y para nosotros es muy importante", señaló.

Asimismo, Radonich subrayó que el intercambio también permitirá fortalecer la gestión en materia de seguridad: "Ellos tienen una gran experiencia en seguridad. Comenzaron en 1997 con los escarabajos rojos y hoy cuentan con un sistema profesionalizado y muy extendido. Aquí la idea es justamente poder aprender de sus experiencias, buenas y malas, para no repetir los errores y, de esta forma, contribuir desde la municipalidad a que nuestra ciudad sea más segura. Sabemos que esto no es solo un tema de recursos, sino también de gestión, y eso es lo que estamos haciendo en este vínculo que hemos formado con la Municipalidad de Las Condes y con la alcaldesa San Martín en particular".

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, valoró el liderazgo de Punta Arenas en sostenibilidad y su compromiso con el cambio climático. "Estamos muy contentos de poder intercambiar experiencias. Punta Arenas es líder en sostenibilidad y su gestión ha sido especialmente buena en materia de cambio climático. Venimos a aprender de sus buenas prácticas para aplicarlas en nuestra comuna", afirmó.

San Martín también recalcó la importancia del componente de seguridad dentro del intercambio: "Sabemos que la seguridad es un tema relevante. Necesitamos que la ley de seguridad municipal avance y que los municipios tengamos más atribuciones para colaborar con Carabineros".

Ambas autoridades coincidieron en que este tipo de colaboraciones fortalece la gestión municipal y promueve la cooperación entre gobiernos locales, con miras a construir comunas más seguras, sostenibles y participativas.


VC 4

PUNTA ARENAS Y VICENZA FIRMAN ACUERDO Y CELEBRAN ENTREGA OFICIAL DE BUSTO DE PIGAFETTA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS Y LAS CONDES FORTALECEN ALIANZA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

Leer Más

Ambos municipios desarrollan desde hace meses un intercambio de experiencias en materia ambiental y de prevención del delito.


Ambos municipios desarrollan desde hace meses un intercambio de experiencias en materia ambiental y de prevención del delito.


LC 4
nuestrospodcast
mercadosacampesinos

INDAP Y MALL ESPACIO URBANO PIONERO DAN EL VAMOS A LA TEMPORADA DE MERCADOS CAMPESINOS EN MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
LC 4

PUNTA ARENAS Y LAS CONDES FORTALECEN ALIANZA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
certificación fondo senama (1)

PERSONAS MAYORES DE PORVENIR Y PRIMAVERA RECIBEN CERTIFICACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR “HERNÁN ZAPATA FARÍAS”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
dgacpatrimonios

PERSONAL DE LA DGAC DE PUERTO WILLIAMS SE CAPACITA EN PREVENCIÓN ANTE TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES PATRIMONIALES