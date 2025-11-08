PUNTA ARENAS Y LAS CONDES FORTALECEN ALIANZA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

En el marco del intercambio por las "Comunas por la Sostenibilidad y la Democracia", los municipios de Punta Arenas y Las Condes se reunieron en la capital magallánica para seguir potenciando la gestión medioambiental y la seguridad pública de ambas comunas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la colaboración activa entre el municipio local y Las Condes, recordando el trabajo previo realizado junto a Puerto Montt en la elaboración de su plan de acción climática. "Con Las Condes tenemos este vínculo con el medio ambiente, colaborando activamente como ya lo hicimos con Puerto Montt. Esta es la última parte del proceso, ya en redacción, y para nosotros es muy importante", señaló.

Asimismo, Radonich subrayó que el intercambio también permitirá fortalecer la gestión en materia de seguridad: "Ellos tienen una gran experiencia en seguridad. Comenzaron en 1997 con los escarabajos rojos y hoy cuentan con un sistema profesionalizado y muy extendido. Aquí la idea es justamente poder aprender de sus experiencias, buenas y malas, para no repetir los errores y, de esta forma, contribuir desde la municipalidad a que nuestra ciudad sea más segura. Sabemos que esto no es solo un tema de recursos, sino también de gestión, y eso es lo que estamos haciendo en este vínculo que hemos formado con la Municipalidad de Las Condes y con la alcaldesa San Martín en particular".

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, valoró el liderazgo de Punta Arenas en sostenibilidad y su compromiso con el cambio climático. "Estamos muy contentos de poder intercambiar experiencias. Punta Arenas es líder en sostenibilidad y su gestión ha sido especialmente buena en materia de cambio climático. Venimos a aprender de sus buenas prácticas para aplicarlas en nuestra comuna", afirmó.

San Martín también recalcó la importancia del componente de seguridad dentro del intercambio: "Sabemos que la seguridad es un tema relevante. Necesitamos que la ley de seguridad municipal avance y que los municipios tengamos más atribuciones para colaborar con Carabineros".

Ambas autoridades coincidieron en que este tipo de colaboraciones fortalece la gestión municipal y promueve la cooperación entre gobiernos locales, con miras a construir comunas más seguras, sostenibles y participativas.



