Punta Arenas,
5 de noviembre de 2025

IVª BRIGADA AÉREA PARTICIPA EN LA REUNIÓN BILATERAL DE GUARNICIONES AÉREAS FRONTERIZAS CON LA FUERZA AÉREA ARGENTINA

​Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al resguardo de fronteras, los protocolos de cooperación ante emergencias aéreas y la coordinación operacional en zonas australes, fortaleciendo los lazos de colaboración entre ambos países.

REUNION BILATERAL IVBA FACH Y XBA FAA 7

​Entre el 3 y el 5 de noviembre, en Punta Arenas, se desarrolló uno de los encuentros en el marco de la “Reunión Bilateral de Guarniciones Aéreas Fronterizas”, instancia que reunió a representantes de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

 
La delegación chilena fue encabezada por el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, Comodoro (A) Francisco Ramírez Goñi, quien junto a oficiales asesores sostuvo jornadas de trabajo con sus pares de la Xª Brigada Aérea Argentina, provenientes de Río Gallegos, los cuales fueron dirigidos por el Comandante en Jefe de la Unidad trasandina, Comodoro Javier Chiappai.

 
Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al resguardo de fronteras, los protocolos de cooperación ante emergencias aéreas y la coordinación operacional en zonas australes, fortaleciendo los lazos de colaboración entre ambos países.

 
Como una forma de sellar la camaradería vivida durante estos días y demostrar el compromiso alcanzado, la reunión concluyó con la firma de un acta, que dejó constancia de las actividades realizadas y los acuerdos alcanzados, los cuales las dos partes consideran que son fundamentales para la mantención de las buenas relaciones y el desarrollo de ambas Fuerzas Aéreas en la Zona Austral.

 
“El trabajo conjunto con la Fuerza Aérea Argentina refleja el espíritu de cooperación que caracteriza a nuestras instituciones. Este tipo de encuentros nos permite fortalecer la coordinación operacional en la Zona Austral, mejorar nuestros procedimientos ante emergencias y reafirmar el compromiso compartido con la seguridad y el desarrollo de ambos países”, comentó el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, Comodoro (A) Francisco Ramírez Goñi.

muestracartografia

HAVSTRACTO REPRESENTA A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN LA MUESTRA “DERIVAS. UNA CARTOGRAFÍA AUDIOVISUAL DE LA COLECCIÓN” DEL MUSEO EDUARDO MINNICELLI

“OPERACIÓN FORTALEZA 3” FINALIZÓ CON 1.857 FISCALIZACIONES Y 37 DETENIDOS EN MAGALLANES

​El operativo reforzó el trabajo coordinado entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para prevenir delitos, detener a personas vinculadas a ilícitos y fortalecer la seguridad pública en la región.

Operativo conjunto 05

9 MILLONES 120 MIL UNIDADES DE CIGARRILLOS FUERON INCAUTADOS EN OPERATIVO CONJUNTO DE ARMADA, ADUANAS Y CARABINEROS EN PUNTA ARENAS

RADIOTEATRO

MAGALLANES CELEBRA LA NOCHE DE LOS TEATROS CON CUENTACUENTOS, DRAMATURGIA Y RADIOTEATRO

AMÉRICA EN SARMIENTO DE GAMBOA

EN LA ESCUELA SARMIENTO DE GAMBOA CONCLUYÓ INICIATIVA "ACERCANDO LA ÓPERA AL AULA" EN MAGALLANES

kaiserarchi

DEBATE ARCHI: “NO SE PUEDE TENER GENTE DE 80 AÑOS PUDRIÉNDOSE EN LA CÁRCEL”: KAISER POR POSIBLE INDULTO A MIGUEL KRASSNOFF

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909