Punta Arenas,
7 de noviembre de 2025

CANDIDATO A DIPUTADO JUAN JOSÉ SRDANOVIC EMPLAZA AL GOBIERNO POR RECORTES EN FF.AA. Y LA FALTA DE ESPECIALISTAS EN MAGALLANES

Buenos días región.

jjosesrdanovic

Durante esta mañana, en Polar Comunicaciones, en el programa “Buenos Días Región” el candidato a diputado por Magallanes, Juan José Srdanovic Arcos (independiente – Partido Republicano de Chile), se refirió a las urgencias presupuestarias que, a su juicio, siguen impactando directamente áreas sensibles para la región, particularmente en Defensa y en Salud.

En materia de recursos para las Fuerzas Armadas, el candidato recordó que hace sólo algunos meses una tripulación del avión Hércules se negó a volar, debido a deficiencias detectadas en el mantenimiento de la nave, advirtiendo los riesgos que implicaban las restricciones presupuestarias. En esa línea, Srdanovic fue enfático: “NO PUEDE SER QUE NUESTROS MEJORES PILOTOS ESTÉN ENTREGANDO SU VIDA POR CULPA DE LA FALTA DE RECURSOS”.

Junto con ello, abordó la realidad sanitaria regional, acusando que el déficit de especialistas sigue golpeando duro a las familias magallánicas. “LA SALUD DE MAGALLANES NO PUEDE SEGUIR ESPERANDO”, afirmó el candidato, subrayando que las cifras disponibles son consistentes con este escenario: sólo 181 médicos especialistas para toda la región, un número muy por debajo de lo requerido para cubrir las prestaciones, lo que se refleja en listas de espera y postergaciones de atenciones para pacientes con cáncer y patologías cardiovasculares.

Finalmente, Srdanovic manifestó que estos temas —Defensa y Salud— deben ser abordados con prioridad legislativa, señalando que si la región quiere garantizar igualdad para su ciudadanía, la política pública y la asignación de recursos deben dejar de ignorar la realidad magallánica.


javieramoralesdiputada

“NO ENTIENDO POR QUÉ EL ALCALDE RADONICH NO QUISO HACERLO”: DIPUTADA JAVIERA MORALES SOBRE OLN EN PUNTA ARENAS BAJO EL ALERO DEL GOBIERNO REGIONAL

Imprimir
GOBIERNO ANUNCIA LA LLEGADA DEL PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO A PUNTA ARENAS

Leer Más

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

saludmentaljovenes

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN JORNADA DE DIFUSIÓN SOBRE VÍAS DE ACCESO A LA RED DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

Noticias
Destacadas
FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

gimnasiasegegob

SEGEGOB FINANCIA EQUIPAMIENTO PARA POTENCIAR LA GIMNASIA RITMICA EN PUNTA ARENAS

procesionsanpedro

PROCESIÓN DE SAN PEDRO N° 26 EN PUNTA CARRERA: FE Y TRADICIÓN EN EL FIN DEL MUNDO

AMÉRICA EN SARMIENTO DE GAMBOA

EN LA ESCUELA SARMIENTO DE GAMBOA CONCLUYÓ INICIATIVA "ACERCANDO LA ÓPERA AL AULA" EN MAGALLANES