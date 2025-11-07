CANDIDATO A DIPUTADO JUAN JOSÉ SRDANOVIC EMPLAZA AL GOBIERNO POR RECORTES EN FF.AA. Y LA FALTA DE ESPECIALISTAS EN MAGALLANES

Durante esta mañana, en Polar Comunicaciones, en el programa “Buenos Días Región” el candidato a diputado por Magallanes, Juan José Srdanovic Arcos (independiente – Partido Republicano de Chile), se refirió a las urgencias presupuestarias que, a su juicio, siguen impactando directamente áreas sensibles para la región, particularmente en Defensa y en Salud.

En materia de recursos para las Fuerzas Armadas, el candidato recordó que hace sólo algunos meses una tripulación del avión Hércules se negó a volar, debido a deficiencias detectadas en el mantenimiento de la nave, advirtiendo los riesgos que implicaban las restricciones presupuestarias. En esa línea, Srdanovic fue enfático: “NO PUEDE SER QUE NUESTROS MEJORES PILOTOS ESTÉN ENTREGANDO SU VIDA POR CULPA DE LA FALTA DE RECURSOS”.

Junto con ello, abordó la realidad sanitaria regional, acusando que el déficit de especialistas sigue golpeando duro a las familias magallánicas. “LA SALUD DE MAGALLANES NO PUEDE SEGUIR ESPERANDO”, afirmó el candidato, subrayando que las cifras disponibles son consistentes con este escenario: sólo 181 médicos especialistas para toda la región, un número muy por debajo de lo requerido para cubrir las prestaciones, lo que se refleja en listas de espera y postergaciones de atenciones para pacientes con cáncer y patologías cardiovasculares.

Finalmente, Srdanovic manifestó que estos temas —Defensa y Salud— deben ser abordados con prioridad legislativa, señalando que si la región quiere garantizar igualdad para su ciudadanía, la política pública y la asignación de recursos deben dejar de ignorar la realidad magallánica.



