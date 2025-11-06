PERSONAS CUIDADORAS PARTICIPARON EN FERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA CONMEMORAR SU DÍA

Relevando el rol protagonista de las personas cuidadoras, la Municipalidad de Punta Arenas junto a la Secretaría Regional de Desarrollo Social y Familia, celebraron el Día de las Personas Cuidadoras, que se conmemora a nivel internacional, y que está establecido a nivel nacional por ley.

Para conmemorar esta fecha, ambas instituciones organizaron una feria ciudadana para acercar la oferta de servicios e instituciones públicas a quienes cumplen labores de cuidado en la comuna, permitiendo la realización de trámites y la obtención de información.

El encuentro se llevó a cabo en Zonaustral, donde se instalaron 12 stands de atención pertenecientes a instituciones públicas y al Municipio, tales como el Registro Social de Hogares (RSH), Unidad de Subsidios y Oficina de Atención al Vecino, Corporación Municipal, además del Registro Civil e Identificación, Chile Atiende, Fonasa, Delegación Presidencial Regional, Centro Diurno Referencial, el programa Red Local de Apoyos y Cuidados (RLAC) y el Programa Punta Arenas Te Cuida.

El delegado presidencial regional, José Antonio Ruiz, destacó sobre el registro de personas cuidadoras que "son un poco más de mil 760 personas las que tienen su credencial de cuidados, y el llamado que hacemos es a que quienes sean personas cuidadoras y no tengan la credencial, vayan al Registro Social de Hogares a inscribirse, porque nos sirve para implementar las políticas públicas y extender los beneficios que esta credencial trae consigo".

A su vez, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, explicó que "hoy nos acompañan personas que son usuarias de nuestro programa Red Local de Apoyos y Cuidados, financiado por nuestro ministerio, y que en el 2022 comenzó a ser implementado por el municipio de Punta Arenas".

También, la profesional de apoyo de la Municipalidad de Punta Arenas, Ximena Oyarzo, señaló que "estamos organizando de manera conjunta la primera feria para personas cuidadoras, donde han podido realizar distintos trámites, y que reúne los principales servicios municipales y también los servicios del Estado. Por tercer año consecutivo estamos ejecutando el programa Red Local de Apoyos y Cuidados, y además tenemos el Registro Social de Hogares, donde entregamos la credencial de personas cuidadoras, un sistema de información que nos permite catastrar la cantidad de personas acreditadas y enfocar de mejor manera nuestras acciones como municipio, y nuestra área de atención primaria".

Finalmente, una de las usuarias de este programa, Ibeth Bräuning, comentó que "soy cuidadora de dos personas postradas: mi esposo y mi mamá. He tenido el apoyo del RLAC en todo sentido, y actividades como ésta nos ayudan bastante porque así no nos sentimos solas. Me parece excelente esta feria de servicios porque uno puede ver lo que necesita y hacer inmediatamente los trámites, poque uno como cuidadora siempre realiza los trámites durante la mañana y hay que andar super rápido, entonces esta iniciativa nos ayuda bastante".

