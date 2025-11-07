“HOY DÍA LA REGIÓN PIDE A GRITOS QUE TENGAMOS MEDIDAS MUCHO MÁS RIGUROSAS”: DIPUTADO BIANCHI INSISTE EN MEJORAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONTROL MIGRATORIO

El diputado por Magallanes y candidato a la reelección, Carlos Bianchi Chelech, se refirió en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones al escenario de seguridad y al debate sobre el concepto de “mano dura” en este año eleccionario, poniendo especial énfasis en la situación migratoria y el rol del Estado.

En la entrevista, Bianchi afirmó que “la mano dura tiene que ser un estado, un gobierno que efectivamente de garantías, se respete la constitución, los derechos, pero eso no puede ser que se siga permitiendo que siga ingresando personas de manera ilegal, eso de indocumentado que se romantiza no! ilegal! punto!”. En esa línea aseguró que “mira como nos han cambiado la vida las personas que han entrado de manera ilegal, han habido crímenes que nunca antes habíamos tenido, todas esas cosas hoy día podemos detenerlas pero falta la voluntad de quienes estamos en cargos públicos”.

El parlamentario hizo un llamado directo al Gobernador Regional señalando que “le digo al gobernador cumpla la palabra, cumpla lo prometido, hoy día la región pide a gritos que tengamos medidas mucho más rigurosas para no permitir el ingreso de personas que ingresan de manera ilegal, de bandas, de ingreso de tráfico de drogas, etc.”.

Bianchi subrayó además que se vienen años complejos para el país y para Magallanes, expresando que “van a hacer 4 años muy difíciles, muy complejos y donde no nos tiene que temblar la mano es en materia de seguridad, migración, en materia de sacar para afuera los que entren ilegalmente, que no nos cambien la realidad de nuestro territorio de nuestra región ya ha cambiado en todo Chile no aceptemos que esto ocurra en Magallanes”.





