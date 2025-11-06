CANDIDATO A DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME DUCCI CUESTIONA RETRASOS Y FALTA DE GESTIÓN EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD REGIONAL

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato a diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, abordó dos de los temas que considera urgentes para la región: salud y seguridad. En materia sanitaria, planteó que los efectos de las pugnas políticas están golpeando directamente a la ciudadanía, señalando que “dentro de las actividades que venían en esa adenda venían 11 especialistas que faltaban en la región, venía ahí el centro de diálisis de Porvenir”. A su juicio, el conflicto entre el Gobernador y autoridades de salud “pospone” esa infraestructura clave para Tierra del Fuego. “El gobernador como se peleó con las autoridades de salud de este mismo gobierno, Porvenir verá pospuesto el centro de diálisis, ahí venían las lucas, una irresponsabilidad tremenda, las autoridades tienen que estar a la altura y dejar de lado sus ambiciones personales”, afirmó, agregando que “vamos a llegar a cerca de 40 mil personas en listas de espera en la región de Magallanes y el gobernador se pelea con las autoridades de salud”.

Riquelme Ducci también cuestionó el modelo de retención de profesionales médicos en la región, asegurando que, sin incentivos, los especialistas migran a otras zonas del país en busca de mejores condiciones económicas: “un médico se titula de la UMAG y se va a los lugares donde paguen más, no sacas nada de tener 20 escuelas de medicina en Magallanes si se van de la región, no hay ninguna obligación de que estos profesionales se queden en la región, terminemos con ese cuento de inyectar lucas a la Universidad de Magallanes, lo que tenemos que generar es incentivos a los profesionales para que se queden en la región”.

En seguridad, el candidato manifestó profunda preocupación: “es preocupante lo que está pasando aquí en Magallanes con la droga, la VIF y la explotación sexual infantil” y remarcó que “no quiero que Magallanes sea como el resto del país”. Sostuvo que no se requieren nuevas leyes, sino hacer cumplir las existentes: “hoy existen 3 leyes que solicitan listado de pasajeros a quienes lleguen a las regiones, pero el gobierno no ha sacado los reglamentos de estas leyes; al día de hoy no se entrega ningún listado de pasajeros”. En esa línea, adelantó que de llegar al Parlamento exigirá al futuro Ministerio de Seguridad que destrabe esas implementaciones normativas, además de reforzar el respaldo a Carabineros y PDI: “hay que apoyar a nuestras policías, un real apoyo no que cada vez que haya un incidente se les dé baja inmediatamente”.





