GERARDO ROSALES, PRESIDENTE DE ANFUPATRIMONIO: "EL PATRIMONIO CULTURAL ES UN DERECHO DE TODOS"

​En una reciente entrevista en La Voz de la ANEF, Gerardo Rosales, periodista y presidente regional de Anfupatrimonio, destacó la importancia del Día del Patrimonio como un recordatorio de la riqueza cultural de Chile. Según Rosales, este día debe ser una invitación para que todos los ciudadanos conecten con su historia y comprendan el patrimonio como algo colectivo.Rosales, quien trabaja en el área de bibliotecas y patrimonio cultural, subrayó el rol vital de las bibliotecas no solo como espacios de información, sino como centros comunitarios esenciales para el acceso a la cultura. En su opinión, se debe fortalecer el financiamiento de estos espacios, especialmente en regiones donde el acceso a la cultura es más limitado.

Además, habló sobre el rol de los sindicatos en la protección del patrimonio y la mejora de las condiciones laborales de quienes trabajan en este sector. Resaltó que los sindicatos, como Anfupatrimonio, son cruciales para la defensa de los derechos laborales y la preservación del patrimonio cultural.

Por último, Rosales resaltó la importancia de los espacios comunitarios como herramientas para la inclusión social y el fortalecimiento de la identidad colectiva. "La cultura debe ser un puente para la inclusión", concluyó.







