Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

7 de noviembre de 2025

CARABINEROS DE CHILE CONMEMORA LOS 60 AÑOS DEL FALLECIMIENTO DEL TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA

Ejemplo eterno de entrega, sacrificio y amor a la patria

carbinerospuqceremonia

​Este jueves 6 de noviembre, Carabineros de Chile de la Zona Magallanes conmemoró el 60° aniversario del fallecimiento en acto de servicio del Teniente Hernán Merino Correa, en una emotiva ceremonia realizada en Avenida Bulnes, en el busto que recuerda a este héroe nacional y símbolo del compromiso, vocación y amor a la patria. El acto estuvo encabezado por el Jefe de Zona General Marco Alvarado, autoridades regionales y representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden.



“Siempre viven los que por la patria mueren” reza una de las máximas más significativas de la institución de las carabinas cruzadas, la cual cobra especial sentido al recordar la vida y legado del Teniente Hernán Merino Correa, cuya valentía, entrega y profesionalismo se han transformado en fuente permanente de inspiración para generaciones de Carabineros y servidores públicos a lo largo del país. Su sacrificio por la patria y por la ciudadanía es digno de una persona que no merece ser olvidada, muy por el contrario, su sentido de lealtad y amor por el prójimo lo enaltecen como un héroe nacional.



Egresó de la Escuela de Carabineros en 1957 y con apenas 27 años, ya había protagonizado diversos actos donde pondría su vida al servicio de los demás. Entre ellos, su participación activa y desinteresada en las labores de socorro a los habitantes de Valdivia en el mega terremoto de 1960, gesto que fue reconocido por el entonces Presidente de la República Jorge Alessandri Rodríguez. También, en otra ocasión dentro de su corta vida, salvó a una joven madre y su hijo de morir ahogados, tras caer en un camión al Río Mininco; y en Puerto Aysén rescató al único sobreviviente de un accidente aéreo, cargándolo durante ocho horas hasta conseguir atención médica.



Sin embargo, sería en el extremo sur del país donde el Teniente Hernán Merino Correa dejaría su huella imborrable, perpetua en la historia del país. Un día 6 de noviembre de 1965, en el sector de Laguna del Desierto, acudiría en apoyo de su superior, el Mayor Miguel Torres Fernández, quien intentaba dialogar con los soldados argentinos, quienes buscaban reclamar la soberanía en dicho territorio. Al no deponer la avanzada hostil de los trasandinos, nuestro héroe nacional, en un acto de lealtad hacia su camarada de armas, se puso en frente, empuñando su fusil para proteger al Mayor Torres, recibiendo un disparo, el cual terminó con su vida a los 29 años de edad.



Ese hecho no solo marcó el fallecimiento del joven oficial de Carabineros de Chile, sino que también nació la leyenda del héroe nacional, cuya memoria perdura como un ejemplo de vocación, entrega, valentía y amor a la patria. Hoy, al cumplirse seis décadas de su inmolación, el verde uniforme rinde homenaje a quien, con su sacrificio, encarnó los más altos valores institucionales y reafirmó el compromiso de quienes día a día resguardan la soberanía y seguridad del territorio nacional.

RINCÓN INFANTIL SML

AFUCAP MAGALLANES REFUERZA LA HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN EL SML CON LA DONACIÓN DE UN NUEVO PUNTO INFANTIL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO ANUNCIA LA LLEGADA DEL PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO A PUNTA ARENAS

Leer Más

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

Anuncio Vivienda Primero 1
nuestrospodcast
saludmentaljovenes

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN JORNADA DE DIFUSIÓN SOBRE VÍAS DE ACCESO A LA RED DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
saludmentaljovenes

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN JORNADA DE DIFUSIÓN SOBRE VÍAS DE ACCESO A LA RED DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
extensión línea 5_ Monte Verde y Tierra Austral

NUEVA AMPLIACIÓN DE RECORRIDOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO MAYOR BENEFICIA A NUEVOS BARRIOS DEL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
veronicaaguilar

“EN OTRAS REGIONES NO SE HA DADO ASÍ”: CANDIDATA VERONICA AGUILAR SOSTIENE QUE EL MODELO OLN PUNTA ARENAS PUEDE TRANSFORMARSE EN UNA VENTAJA PARA LOS NIÑOS