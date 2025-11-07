Punta Arenas,
7 de noviembre de 2025

SEREMI DE MEDIO AMBIENTE DESTACA APROBACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO HIF EN MAGALLANES “ES EL PRIMER PROYECTO QUE REALMENTE SE TERMINA APROBANDO”

Aquí hidrógeno verde.

seremimedioambiente

En el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el seremi de Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro, abordó diversos temas relacionados con la evaluación ambiental, la transición energética y el desarrollo del hidrógeno verde en la región de Magallanes.

Durante la entrevista, Rebolledo se refirió al reciente avance del proyecto Cabo Negro de HIF Global, que obtuvo el visto bueno del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y se acerca a concretar el mayor proyecto de hidrógeno verde en la región, con una inversión de US$ 830 millones. “Si tú miras la realidad de la evaluación ambiental que se ha hecho, ha sido en tiempos y en forma que establece el decreto supremo 40... se cumple con el reglamento completamente”, señaló, destacando que si bien el proceso demoró dos años, este tiempo se explica por las suspensiones solicitadas por el propio titular del proyecto: “Es el titular el que pide la suspensión del proceso, necesitaban más tiempo para responder a las observaciones, ingresa su adenda, se le responde y vuelve a pedir un plazo extra para contestar, se suspende el proceso de nuevo, entrega su adenda complementaria, se revisa, se vota en el Coeva y eso pasó en 144 días hábiles, eso fue el tiempo que se revisó ese proyecto”.

Rebolledo destacó la importancia del proyecto y el trabajo conjunto que ha permitido su avance: “Es el primer proyecto que realmente se termina aprobando, la forma que hemos tenido de trabajar esto, puedo hablar desde Medio Ambiente, ha sido una forma de puertas abiertas, se ha conversado con los titulares de proyecto y también con la comunidad”.

Sobre el desarrollo energético regional, el seremi explicó que “nuestra matriz energética de Magallanes no está preparada para una inyección de energía a partir del H2V hoy día, lo que no quiere decir que no esté preparada en 10, 15 o 20 años más, pero hoy día no”. Precisó que actualmente los proyectos de hidrógeno verde que se evalúan son principalmente para exportación: “Sin embargo, cuando tú haces el total global de emisiones de gases de efecto invernadero, tienen una particularidad, tienen un tiempo de vida que es muy largo, no es solo el CO₂, el metano, etcétera, se quedan mucho tiempo en la atmósfera, por lo tanto se mezclan entre los hemisferios norte y sur, los vientos los mantienen, los pueden mantener por cientos de años en la atmósfera, eso quiere decir que los gases de efecto invernadero que yo genere acá en Magallanes va a afectar tanto en Rusia, EE.UU., Japón y al revés”.

En relación con la relación entre desarrollo y medio ambiente, Rebolledo fue enfático en señalar que “la protección del medio ambiente no está enfrentada al desarrollo, el desarrollo industrial cuando hace las cosas bien, cuando cumple las normas, y en nuestro país que tenemos una legislación ambiental que no es tan antigua, es del año 1994 y de ahí nace todo, tenemos un país serio que hace que los edificios no se caigan y que seamos capaces de proteger los medios ambientes”.

También abordó el contexto económico y energético global, señalando que “el precio del barril del petróleo todavía es muy competitivo porque tenemos países productores de petróleo que lo venden muy barato y tienen un margen de bajar sus costos, lo que hace que el negocio pueda ser muy bueno aún”. En ese sentido, subrayó que “la transición energética tiene que nacer desde los Estados y en función de mejorar la calidad de vida de las personas”.

Finalmente, se refirió a las consecuencias del calentamiento global, indicando que “está pasando todo lo que se dijo a principios de los 2000 que iba a pasar, huracanes, la temperatura del mar Caribe, la temperatura del Ecuador”, y enfatizó que “todo afecta a todo, las temperaturas globales como de los mares dependen del cambio climático”.



cbianchi

“HOY DÍA LA REGIÓN PIDE A GRITOS QUE TENGAMOS MEDIDAS MUCHO MÁS RIGUROSAS”: DIPUTADO BIANCHI INSISTE EN MEJORAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONTROL MIGRATORIO

PUNTA ARENAS Y VICENZA FIRMAN ACUERDO Y CELEBRAN ENTREGA OFICIAL DE BUSTO DE PIGAFETTA

Leer Más

​Con esta entrega, ambas ciudades refuerzan su vínculo histórico y proyectan nuevas oportunidades de colaboración en los ámbitos cultural, educativo y patrimonial.

nuestrospodcast
mercadosacampesinos

INDAP Y MALL ESPACIO URBANO PIONERO DAN EL VAMOS A LA TEMPORADA DE MERCADOS CAMPESINOS EN MAGALLANES

Noticias
Destacadas
FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

Plan para Magallanes

“PLAN ESPERANZA AUSTRAL”: LA VISIÓN DE LOS MAGALLÁNICOS QUE FUERON PARTE DE LA INICIATIVA

gimnasiasegegob

SEGEGOB FINANCIA EQUIPAMIENTO PARA POTENCIAR LA GIMNASIA RITMICA EN PUNTA ARENAS

construcción sustentable 4

EXPUSIERON ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO