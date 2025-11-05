Punta Arenas,
5 de noviembre de 2025

COMIENZA RETIRO DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DEL PIANISTA ARMANDS ABOLS

​Las entradas gratuitas podrán retirarse desde este jueves para la presentación del artista letón en el Teatro Municipal José Bohr, parte del ciclo de piano 2025.

CICLO DE PIANO (1)

​La Municipalidad de Punta Arenas informó que este jueves 6 de noviembre comenzará el retiro de invitaciones para el concierto que ofrecerá el destacado pianista Armands Abols este sábado 8 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal José Bohr.

El alcalde Claudio Radonich destacó la relevancia de este nuevo evento cultural, parte del ciclo de conciertos impulsado en torno al piano de concierto C. Bechstein D 282, incorporado al teatro a inicios de este año. "Estamos muy contentos de nuevamente poder ofrecer a nuestra comunidad un concierto de piano de primer nivel, que forma parte de nuestra Cartelera Cultural 2025. Este sábado contaremos con Armands Abols, un pianista de gran trayectoria internacional, nacido en Letonia, con presentaciones en Europa, Estados Unidos y Chile. Esperamos, como en las anteriores presentaciones, tener un Teatro Municipal lleno, disfrutando de un espectáculo gratuito, con un pianista de primer nivel y con un piano de primer nivel", señaló el jefe comunal.

El retiro de invitaciones se realizará el jueves 6 de noviembre, entre 15:00 y 17:00 horas en Unimarc Sur, y entre 15:00 y 19:00 horas en el Teatro Municipal José Bohr. En tanto, el viernes 7 de noviembre se podrán obtener en el Teatro Municipal, también de 15:00 a 19:00 horas.

Desde el Área de Cultura, Maribel Valle reiteró el llamado a participar y destacó la respuesta del público al ciclo de piano. "Invitamos a la comunidad a retirar sus invitaciones con anticipación. Es importante recordar la puntualidad en estos conciertos, porque abrir o cerrar puertas durante la función distrae a los artistas. Normalmente los músicos nos piden ese respeto para poder concentrarse plenamente en su interpretación", explicó.

Abols, radicado en Chile, cuenta con una amplia trayectoria como concertista y docente. Ha tocado junto a prestigiosas orquestas internacionales, como la Royal Philharmonic Orchestra, la Gulbenkian Chamber Orchestra y la Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia, y en escenarios de renombre mundial, como la Carnegie Weill Recital Hall y la Sala de la ONU en Nueva York. En Chile, ha participado en el ciclo "Grandes Pianistas" del Teatro Municipal de Santiago, en el Teatro del Lago y en las Semanas Musicales de Frutillar, entre otros eventos.

Finalmente, Valle recordó las próximas actividades de la cartelera cultural municipal: la obra de teatro nacional "Emilia" (13 de noviembre, en el Teatro  José Bohr), la gala de la Escuela de Ballet Municipal (15 de noviembre, en el Centro Cultural) y la gala del Ballet del Teatro Municipal (21 de noviembre, en el Teatro José Bohr).

El concierto de Armands Abols tendrá una duración aproximada de 75 minutos y será con entrada gratuita, como parte del compromiso del municipio por acercar la cultura y la música de alto nivel a toda la comunidad.

Operativo conjunto 05

9 MILLONES 120 MIL UNIDADES DE CIGARRILLOS FUERON INCAUTADOS EN OPERATIVO CONJUNTO DE ARMADA, ADUANAS Y CARABINEROS EN PUNTA ARENAS

“OPERACIÓN FORTALEZA 3” FINALIZÓ CON 1.857 FISCALIZACIONES Y 37 DETENIDOS EN MAGALLANES

Leer Más

​El operativo reforzó el trabajo coordinado entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para prevenir delitos, detener a personas vinculadas a ilícitos y fortalecer la seguridad pública en la región.

​El operativo reforzó el trabajo coordinado entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para prevenir delitos, detener a personas vinculadas a ilícitos y fortalecer la seguridad pública en la región.

MAGALLANES CELEBRA LA NOCHE DE LOS TEATROS CON CUENTACUENTOS, DRAMATURGIA Y RADIOTEATRO

EN LA ESCUELA SARMIENTO DE GAMBOA CONCLUYÓ INICIATIVA "ACERCANDO LA ÓPERA AL AULA" EN MAGALLANES

DEBATE ARCHI: “NO SE PUEDE TENER GENTE DE 80 AÑOS PUDRIÉNDOSE EN LA CÁRCEL”: KAISER POR POSIBLE INDULTO A MIGUEL KRASSNOFF

