COMIENZA RETIRO DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DEL PIANISTA ARMANDS ABOLS

​La Municipalidad de Punta Arenas informó que este jueves 6 de noviembre comenzará el retiro de invitaciones para el concierto que ofrecerá el destacado pianista Armands Abols este sábado 8 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal José Bohr.



El alcalde Claudio Radonich destacó la relevancia de este nuevo evento cultural, parte del ciclo de conciertos impulsado en torno al piano de concierto C. Bechstein D 282, incorporado al teatro a inicios de este año. "Estamos muy contentos de nuevamente poder ofrecer a nuestra comunidad un concierto de piano de primer nivel, que forma parte de nuestra Cartelera Cultural 2025. Este sábado contaremos con Armands Abols, un pianista de gran trayectoria internacional, nacido en Letonia, con presentaciones en Europa, Estados Unidos y Chile. Esperamos, como en las anteriores presentaciones, tener un Teatro Municipal lleno, disfrutando de un espectáculo gratuito, con un pianista de primer nivel y con un piano de primer nivel", señaló el jefe comunal.

El retiro de invitaciones se realizará el jueves 6 de noviembre, entre 15:00 y 17:00 horas en Unimarc Sur, y entre 15:00 y 19:00 horas en el Teatro Municipal José Bohr. En tanto, el viernes 7 de noviembre se podrán obtener en el Teatro Municipal, también de 15:00 a 19:00 horas.

Desde el Área de Cultura, Maribel Valle reiteró el llamado a participar y destacó la respuesta del público al ciclo de piano. "Invitamos a la comunidad a retirar sus invitaciones con anticipación. Es importante recordar la puntualidad en estos conciertos, porque abrir o cerrar puertas durante la función distrae a los artistas. Normalmente los músicos nos piden ese respeto para poder concentrarse plenamente en su interpretación", explicó.

Abols, radicado en Chile, cuenta con una amplia trayectoria como concertista y docente. Ha tocado junto a prestigiosas orquestas internacionales, como la Royal Philharmonic Orchestra, la Gulbenkian Chamber Orchestra y la Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia, y en escenarios de renombre mundial, como la Carnegie Weill Recital Hall y la Sala de la ONU en Nueva York. En Chile, ha participado en el ciclo "Grandes Pianistas" del Teatro Municipal de Santiago, en el Teatro del Lago y en las Semanas Musicales de Frutillar, entre otros eventos.

Finalmente, Valle recordó las próximas actividades de la cartelera cultural municipal: la obra de teatro nacional "Emilia" (13 de noviembre, en el Teatro José Bohr ), la gala de la Escuela de Ballet Municipal (15 de noviembre, en el Centro Cultural) y la gala del Ballet del Teatro Municipal (21 de noviembre, en el Teatro José Bohr).