“CUENTAN LOS ANTIGUOS, ESCUCHEN AMIGOS”: LOS DESAFÍOS ALIMENTARIOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

En su 13° capítulo, el programa radial “Cuentan los Antiguos, Escuchen Amigos” abordó el tema de los alimentos y cambio climático, una problemática que afecta profundamente a las comunidades indígenas, especialmente a los pueblos originarios de la región de Magallanes y otras partes de Chile. Este programa, conducido por Patricia Messier Loncuante y Felicia Carcamo, tiene como objetivo visibilizar las tradiciones y saberes ancestrales, mientras reflexiona sobre los retos actuales que enfrentan estas comunidades debido a la degradación ambiental.

El programa, que se transmite semanalmente por Radio Polar y diversas plataformas de redes sociales, es financiado por la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (2025). En este episodio, la audiencia fue invitada a participar en un concurso de adivinanzas, donde los oyentes podían ganar libros y otros premios relacionados con la cultura Kawésqar y otros pueblos originarios.

Durante el programa, Patricia Messier presentó un resumen de los efectos del cambio climático sobre las prácticas alimentarias de los pueblos originarios. El cambio en los patrones climáticos, como la alteración de las lluvias y la escasez de recursos naturales, ha impactado gravemente las formas tradicionales de cultivo, pesca y recolección. "La introducción de la agroindustria, la pérdida de tierras y la degradación ambiental han desplazado prácticas agrícolas ancestrales sostenibles, afectando tanto la biodiversidad como la economía indígena", explicó Felicia Carcamo.





