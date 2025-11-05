Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de noviembre de 2025

“CUENTAN LOS ANTIGUOS, ESCUCHEN AMIGOS”: LOS DESAFÍOS ALIMENTARIOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Cuentan los antiguos, escuchen amigos

WhatsApp Image 2025-11-05 at 6

En su 13° capítulo, el programa radial “Cuentan los Antiguos, Escuchen Amigos” abordó el tema de los alimentos y cambio climático, una problemática que afecta profundamente a las comunidades indígenas, especialmente a los pueblos originarios de la región de Magallanes y otras partes de Chile. Este programa, conducido por Patricia Messier Loncuante y Felicia Carcamo, tiene como objetivo visibilizar las tradiciones y saberes ancestrales, mientras reflexiona sobre los retos actuales que enfrentan estas comunidades debido a la degradación ambiental. 

 El programa, que se transmite semanalmente por Radio Polar y diversas plataformas de redes sociales, es financiado por la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (2025). En este episodio, la audiencia fue invitada a participar en un concurso de adivinanzas, donde los oyentes podían ganar libros y otros premios relacionados con la cultura Kawésqar y otros pueblos originarios. 

Durante el programa, Patricia Messier presentó un resumen de los efectos del cambio climático sobre las prácticas alimentarias de los pueblos originarios. El cambio en los patrones climáticos, como la alteración de las lluvias y la escasez de recursos naturales, ha impactado gravemente las formas tradicionales de cultivo, pesca y recolección. "La introducción de la agroindustria, la pérdida de tierras y la degradación ambiental han desplazado prácticas agrícolas ancestrales sostenibles, afectando tanto la biodiversidad como la economía indígena", explicó Felicia Carcamo. 



concesionrio

GOBIERNO REGIONAL APROBÓ NUEVA CONCESIÓN DE USO GRATUITO A COMUNIDADES KAWÉSQAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

“OPERACIÓN FORTALEZA 3” FINALIZÓ CON 1.857 FISCALIZACIONES Y 37 DETENIDOS EN MAGALLANES

Leer Más

​El operativo reforzó el trabajo coordinado entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para prevenir delitos, detener a personas vinculadas a ilícitos y fortalecer la seguridad pública en la región.

​El operativo reforzó el trabajo coordinado entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para prevenir delitos, detener a personas vinculadas a ilícitos y fortalecer la seguridad pública en la región.

operativofortaleza3
nuestrospodcast
Operativo conjunto 05

9 MILLONES 120 MIL UNIDADES DE CIGARRILLOS FUERON INCAUTADOS EN OPERATIVO CONJUNTO DE ARMADA, ADUANAS Y CARABINEROS EN PUNTA ARENAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
RADIOTEATRO

MAGALLANES CELEBRA LA NOCHE DE LOS TEATROS CON CUENTACUENTOS, DRAMATURGIA Y RADIOTEATRO

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
AMÉRICA EN SARMIENTO DE GAMBOA

EN LA ESCUELA SARMIENTO DE GAMBOA CONCLUYÓ INICIATIVA "ACERCANDO LA ÓPERA AL AULA" EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
kaiserarchi

DEBATE ARCHI: “NO SE PUEDE TENER GENTE DE 80 AÑOS PUDRIÉNDOSE EN LA CÁRCEL”: KAISER POR POSIBLE INDULTO A MIGUEL KRASSNOFF

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.