Punta Arenas,
12 de noviembre de 2025

"CUENTAN LOS ANTIGUOS, ESCUCHEN AMIGOS": UN HOMENAJE A LOS OFICIOS Y ARTESANÍA INDÍGENA EN EL DÍA DEL ARTESANO

Cuentan los antiguos, escuchen amigos

WhatsApp Image 2025-11-12 at 17

En el marco de la conmemoración del Día del Artesano, celebrado cada 7 de noviembre, el programa radial “Cuentan los antiguos, escuchen amigos” dedicó su más reciente edición a los oficios y la artesanía tradicional, destacando el valor cultural, simbólico y económico que estas prácticas representan para los pueblos originarios de Chile. 

Con la conducción de Patricia y Felicia, el espacio abordó el alma y la sensibilidad de los artesanos, verdaderos guardianes de la tradición, quienes con sus manos tejen, modelan y crean identidad en cada comunidad. El programa recordó que la artesanía no solo da vida a piezas únicas, sino que también mantiene vivos los conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación. 

Durante la emisión se presentaron diversos materiales audiovisuales, entre ellos los videos “Artesanía de los pueblos indígenas: Pueblo Mapuche” y “Telar Colla”, además de un especial sobre la artesanía Rapa Nui, mostrando la riqueza y diversidad de los oficios a lo largo del país. Patricia y Felicia recordaron que en Chile existen diez pueblos indígenas reconocidos oficialmente —Aymara, Quechua, Diaguita, Colla, Rapa Nui, Mapuche, Kawésqar, Yagán, Afrodescendiente chileno y Chango—, y que el 63% de los 2.300 artesanos que integran la Red de Artesanías de Chile pertenece a pueblos originarios, para quienes esta labor constituye una manifestación cultural y una fuente importante de ingresos familiares. 

El programa profundizó en las características esenciales del trabajo artesanal indígena, como la transmisión de conocimientos, el uso de materiales naturales, la combinación de arte y funcionalidad, y la representación de identidad cultural. 




Aquiles Vargas entrega al Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval un replica de una canoa kawesqar

NACIMIENTO EN LOS CANALES AUSTRALES: LA HISTORIA DE AQUILES VARGAS

POTENTE TORMENTA SOLAR GENERA AURORAS AUSTRALES EN MAGALLANES Y EXPERTOS ALERTAN POR POSIBLE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS O APAGONES

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

LANZAMIENTO SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO (2)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZÓ SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

LANZAMIENTO SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO (2)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZÓ SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO

tenismunicipal

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES INVITA A SER PARTE DE LA ESCUELA DE TENIS MUNICIPAL: SE ABREN CUPOS PARA INSCRIPCIONES DE NIÑOS Y ADULTOS INICIANTES

ministro costaneras 6

HASTA DICIEMBRE DE 2029: SENADO APROBÓ POR UNANIMIDAD PRORROGAR EL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL