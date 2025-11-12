"CUENTAN LOS ANTIGUOS, ESCUCHEN AMIGOS": UN HOMENAJE A LOS OFICIOS Y ARTESANÍA INDÍGENA EN EL DÍA DEL ARTESANO

En el marco de la conmemoración del Día del Artesano, celebrado cada 7 de noviembre, el programa radial “Cuentan los antiguos, escuchen amigos” dedicó su más reciente edición a los oficios y la artesanía tradicional, destacando el valor cultural, simbólico y económico que estas prácticas representan para los pueblos originarios de Chile.

Con la conducción de Patricia y Felicia, el espacio abordó el alma y la sensibilidad de los artesanos, verdaderos guardianes de la tradición, quienes con sus manos tejen, modelan y crean identidad en cada comunidad. El programa recordó que la artesanía no solo da vida a piezas únicas, sino que también mantiene vivos los conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación.

Durante la emisión se presentaron diversos materiales audiovisuales, entre ellos los videos “Artesanía de los pueblos indígenas: Pueblo Mapuche” y “Telar Colla”, además de un especial sobre la artesanía Rapa Nui, mostrando la riqueza y diversidad de los oficios a lo largo del país. Patricia y Felicia recordaron que en Chile existen diez pueblos indígenas reconocidos oficialmente —Aymara, Quechua, Diaguita, Colla, Rapa Nui, Mapuche, Kawésqar, Yagán, Afrodescendiente chileno y Chango—, y que el 63% de los 2.300 artesanos que integran la Red de Artesanías de Chile pertenece a pueblos originarios, para quienes esta labor constituye una manifestación cultural y una fuente importante de ingresos familiares.

El programa profundizó en las características esenciales del trabajo artesanal indígena, como la transmisión de conocimientos, el uso de materiales naturales, la combinación de arte y funcionalidad, y la representación de identidad cultural.







