13 de agosto de 2025

EXPO FERIA DE EMPRENDEDORAS INDÍGENAS: EN TRES AÑOS MÁS DE 200 MUJERES HAN FORTALECIDO SUS NEGOCIOS CON IDENTIDAD Y PERTINENCIA CULTURAL

Cuatro artesanas representarán a Magallanes.

Artesanas ExpoFeria

​Una nueva edición de la XII Expo Feria de Mujeres Emprendedoras Indígenas llega este año, una tradicional y consolidada actividad de comercialización para más de 70 representantes de todo Chile pertenecientes a diversos pueblos indígenas reconocidos por la Ley 19.253, quienes exhibirán un centenar de variados productos a la venta. El encuentro, organizado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), se desarrollará el 3, 4 y 5 de septiembre en la Plaza de la Constitución, en Santiago.

En solo tres años, la Expo Feria de Emprendedoras Indígenas ha beneficiado directamente a cerca de 200 mujeres de las 16 regiones del país, consolidándose como un espacio fundamental de intercambio comercial y cultural que visibiliza la diversidad y riqueza del patrimonio indígena. En este encuentro, las emprendedoras presentan productos de artesanía, textil, orfebrería, medicina tradicional, gastronomía y, desde 2022, también del rubro del turismo indígena.

La directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, sostuvo que “la participación de mujeres indígenas en estos espacios fortalece su autonomía económica, dándoles acceso a ingresos propios y redes de apoyo”, y agregó “esta autonomía no solo impacta a nivel individual, sino que fortalece a comunidades completas. Promover estas iniciativas es avanzar en igualdad de género”, concluyó.

Así también lo destacó la directora regional en Magallanes, Pamela Leiva Burgos, quien resaltó la oportunidad que entrega esta instancia de ser una vitrina nacional para las artesanas del sur austral: “Las cuatro representantes de los pueblos yagán y kawesqár ya han participado de esta ExpoFeria y nos revelan lo importante que ha sido no solo en término de ventas sino, además, de asociatividad con otras emprendedoras, y de exposición de su artesanía y su cultura en uno de los puntos más importantes del país”.

Desde Magallanes, participarán de esta expo Carolina Quintul Coliboro, del pueblo Kawésqar, y Daniela Gallardo Navarro, del pueblo Yagán, ambas de Punta Arenas; Claudia González Vidal, del pueblo Yagán, de Puerto Williams; y Susan Vargas Vargas, del pueblo Kawésqar, de Puerto Natales. Las cuatro artesanas trabajan el junquillo como materia prima, elaborando piezas que reflejan la identidad y el patrimonio cultural de los pueblos originarios del extremo sur de Chile.

En los últimos años, la Expo Feria de Emprendedoras Indígenas ha incorporado mejoras significativas que responden a la necesidad de ampliar la representatividad territorial y cultural. Se ha incrementado el número de cupos, lo que ha permitido llegar a comunas extremas como Cabo de Hornos, General Lagos, Islas Guaitecas y Ollagüe, fortaleciendo la presencia de mujeres de zonas alejadas.

En 2025, se amplió especialmente la participación de Rapa Nui, aumentando la visibilidad del territorio insular. Además, más del 50% de las participantes son nuevas cada año, reflejando un compromiso permanente con la diversidad de la red de emprendedoras. Desde 2024, la feria sumó el rubro de turismo indígena, integrando proyectos que unen identidad cultural, territorio y desarrollo económico local.





PDI DETIENE A TRES MUJERES POR ROBO CON VIOLENCIA OCURRIDO EL AÑO PASADO EN UNA VIVIENDA DE PUNTA ARENAS

ALCALDE RADONICH ACLARA SITUACIÓN CON MINSAL QUE CONTRADICE VERSIÓN DE GOBERNADOR FLIES

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER LANZÓ NUEVOS TALLERES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

ESTUDIANTES DISFRUTARON Y APRENDIERON DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EXPLORA EN PUERTO WILLIAMS

ESTE JUEVES, CIRCO VIRTUAL PRESENTARÁ "LA CONQUISTA DE LO INÚTIL" EN LA S.U.M. DE PUERTO WILLIAMS

DIÁLOGOS EN MOVIMIENTO EN SAN GREGORIO

DIÁLOGOS EN MOVIMIENTO INICIA EXPERIENCIA DE INTERCAMBIO INTERREGIONAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile