Punta Arenas,
14 de octubre de 2025

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MANUEL BULNES SE CAPACITAN PARA DISEÑAR UN BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

​Para ello recibieron el soporte técnico de los Profesionales de la Seremi de Energía de Magallanes, quienes además entregaron material educativo que apoyará la labor docente en estas materias.

estudiantesmbulnes

Al taller de medioambiente de la Escuela Manuel Bulnes de Punta Arenas, a cargo del profesor José Soto, llegaron los Profesionales de la Seremi de Energía de Magallanes para apoyar el aprendizaje de los estudiantes de 7mo y 8vo básico en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y diseño y diagramación de productos comunicacionales.

En este sentido, el profesor Soto contó que, junto a sus estudiantes están elaborando un boletín de noticias con foco en medioambiente y sostenibilidad energética, para lo cual quisieron entrevistar a los profesionales que en el Estado se desempeñan en dicha área.

Para ello, contaron con la presencia de la especialista en eficiencia energética de la Seremi de Energía de Magallanes, María Alicia Aguilar, quien respondió a las dudas y consultas de los alumnos y, en paralelo, entregó material educativo relacionado con energías renovables, más una guía de contenidos para dar soporte y orientación al trabajo docente en esta temática.

"Fue muy gratificante poder ayudar a los profesores a incorporar estas materias al aprendizaje de los estudiantes y responder las preguntas que me hicieron sobre energías renovables y eficiencia energética. Se nota que hay interés por aprender y a ese interés, como Ministerio de Energía, estamos respondiendo", sostuvo Aguilar.

En paralelo, el Profesional de comunicaciones de la repartición pública realizó una capacitación a los alumnos encargados del boletín para mejorar sus habilidades de edición, diseño y diagramación del producto comunicacional que están creando.          

DESTACARON INICIATIVA

En la ocasión, el profesor Soto agradeció el apoyo de los funcionarios de la Seremi de Energía de Magallanes para su taller.

"Como comunidad educativa, resaltamos el soporte técnico que nos brindaron los profesionales de la Seremi de Energía que, además de compartir sus conocimientos, nos entregaron valioso material educativo para sumar a los contenidos del curso", sostuvo el docente.

Por su parte, el Seremi del ramo, Sergio Cuitiño envió desde Santiago un afectuoso saludo y felicitaciones a los estudiantes de 7mo y 8vo que integran el taller, "por la iniciativa que el profesor y sus alumnos están desarrollando en materia de energías renovables, eficiencia energética y medioambiente para, con ello, crear un boletín informativo".

La autoridad regional de Energía añadió que como Gobierno y como Ministerio del ramo, "estamos muy contentos y disponibles para colaborar con el trabajo docente; para ello, cuenten siempre con nosotros", concluyó Cuitiño.     


ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA SE INTERIORIZAN SOBRE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN A CARABINEROS DE CHILE

LEY DE PRESUPUESTO 2026: GOBERNADOR FLIES EXPONE ANTE COMISIÓN MIXTA CON ÉNFASIS EN FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN

VIVERO MUNICIPAL PROYECTA 15 MIL FLORES PARA EMBELLECER PUNTA ARENAS

EN PUERTO WILLIAMS SE DESARROLLÓ EL PRIMER FESTIVAL DE NATURALEZA AUSTRAL: VIDA MARINA

LA DEMOCRACIA CRISTIANA OFICIALIZA SU APOYO A LA CANDIDATURA DE PABLO BUSSENIUS EN MAGALLANES

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MANUEL BULNES DEL CURSO 7°BASICO REALIZARON FERIA MEDIEVAL

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CHILE HIJO DE MAGALLANES

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
