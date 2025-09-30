NIÑEZ, LIBROS Y CULTURA FUERON PROTAGONISTAS EN LA FERIA “VENDAVAL CULTURAL EN MAGALLANES” 2025

Esta mañana, en el programa ​“Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el secretario regional ministerial de Educación, Valentín Aguilera Gómez, entregó detalles sobre la Cuarta Feria Literaria 2025 “Vendaval Cultural en Magallanes… Leer, Fantasear, Soñar…”, que se llevo a cabo el martes 30 de septiembre en el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas.

La actividad, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, se desarrolló entre las 10:00 y las 18:00 horas, ofreciendo un espacio abierto a toda la comunidad. El programa contempla múltiples experiencias para disfrutar en familia, entre ellas:





Sector para dibujar y pintar para niñeces de Educación Parvularia









Rincón lector

Teatro Infantil

​





Presentación de Booktubers







Susurradores de “Gabriela Mistral”, además de otras sorpresas.





El seremi destacó que se trata de un encuentro pensado para “leer, fantasear, soñar”, en un ambiente que combina literatura, creatividad y actividades culturales dirigidas a distintos públicos.





