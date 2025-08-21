Punta Arenas,
21 de agosto de 2025

JUEGOS ANCESTRALES Y SABERES INDÍGENAS

​Cuentan los antiguos, escuchen amigos

WhatsApp Image 2025-08-21 at 12

​Con saludos en kawésqar, mapudungun y rapa nui comenzó la sexta temporada del programa radial “Cuentan los antiguos, escuchen amigos”, conducido por Patricia Messier y Felicia González a través de Radio Polar. 

 El espacio, financiado por la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) 2025, busca rescatar, difundir y valorar el legado cultural de los pueblos originarios del sur del mundo. 

 En este capítulo, las conductoras, quienes incluso se presentaron con sus nombres en kawésqar –Jekstáslájep (flor hermosa) para Patricia y Kʼuolet (menuda) para Felicia–, dedicaron la conversación a los juegos y juguetes tradicionales que marcaron la infancia en comunidades aonikenk, selknam, kawésqar y yagán. 

 Entre los relatos compartidos se mencionaron: 

 La caza de polluelos de ñandú, juego aonikenk descrito por George Ch. Musters en Vida entre los patagones. 

 El “palo al medio”, un juego de fuerza practicado por los tehuelches. 

 Los arcos en miniatura kawésqar, fabricados por los padres para que los niños aprendieran a cazar. 

 Los juegos cantados kawésqar, recopilados por la musicóloga María Ester Grebe en 1971 en Puerto Edén.

 El juego de la casita yagán, donde las niñas simulaban cocinar con caparazones de centolla o erizo.

 Además, se hizo un recorrido por los juegos en comunidades andinas y amazónicas, destacando el valor lúdico y comunitario de estas prácticas, que no siempre se centraban en la competencia, sino en la transmisión de saberes y preparación para la vida adulta.La jornada también incluyó un repaso por el juego de pelota mesoamericano, tradición ritual cargada de simbolismo que representaba la lucha entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. 

 Como cada semana, se lanzó una nueva adivinanza popular: “Cuerpo agujereado tengo, aunque a la guerra no he ido; todo lo que en mí se pone al punto queda escurrido” (respuesta: el colador). Los auditores que respondan correctamente participarán en el concurso por premios culturales, entre ellos libros y réplicas artesanales



FOTO ANTONIO RIOS 2025 (1)

ANTONIO RÍOS: EL MAESTRO REGRESA A PUNTA ARENAS CON TODA SU CUMBIA

