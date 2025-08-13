VUELVE EL PROGRAMA "CUENTAN LOS ANTIGUOS, ESCUCHEN AMIGOS"

​ Con la cortina musical Kučelákso y saludos en lenguas originarias como kawésqar y rapanui, las conductoras Patricia (“Jekstáslájep” o “flor hermosa”) y Felicia (“Kʼuolet” o “menuda”) dieron inicio a la octava temporada del programa radial Cuentan los antiguos, escuchen amigos, transmitido por Radio Polar y financiado por la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) 2025.

El espacio, que busca preservar y difundir la cosmovisión, historia y lenguas de los pueblos originarios de la Patagonia, inauguró este primer capítulo con un recorrido por el territorio kawésqar, sus paisajes y formas de nombrar el mundo, resaltando la riqueza lingüística que describe con detalle cada accidente geográfico y posición en el espacio.

Entre los temas abordados, se destacó la fauna del Parque Nacional Bernardo O’Higgins, con especial énfasis en el huemul del sur, especie en peligro de extinción, cuya población en Chile no supera los 2.000 ejemplares. Las conductoras compartieron datos sobre su comportamiento, hábitat y alimentación, basados en estudios de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA).

La historia de los pueblos aónikenk (tehuelches), selk’nam (onas) y haush también tuvo un espacio central, recordando sus modos de vida, armas, ceremonias y las consecuencias del proceso colonizador. Se describieron escenas cotidianas, como la confección de vestimentas con pieles de guanaco, y costumbres que formaban parte de su identidad cultural.

Fiel a su carácter participativo, esta nueva temporada incorpora un concurso semanal con adivinanzas inspiradas en la tradición oral indígena. En esta emisión, la pregunta fue: “Cajita redonda en el fondo del mar guarda con esmero joyas singular” (respuesta: la ostra). Los premios del primer concurso incluyen libros de la Universidad de Magallanes y un CD de música kawésqar, gentileza de Blas Flores Águila del Servicio del Patrimonio.

Además, el programa ofreció un segmento de aprendizaje del idioma kawésqar, enseñando vocabulario relacionado con la cosmovisión —como čekéja (animal), jekčál (huemul) y atoya-atál (pueblos)— junto a frases completas como “Yo no veo al ciervo correr” (Jekčal sa čo jeksor k'elok kekiájeks).

Patricia y Felicia invitaron a la comunidad a seguir participando a través de las redes sociales del programa en Facebook e Instagram, así como vía correo electrónico. “Cuentan los antiguos, escuchen amigos” reafirma su compromiso con la memoria viva de los pueblos originarios, tendiendo un puente entre la tradición y las nuevas generaciones.







