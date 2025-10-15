CORTE DE APELACIONES Y JUZGADO DE FAMILIA DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN PLAZA DE LA JUSTICIA

​Integrantes de la Corte de Apelaciones y del Juzgado de Familia de Punta Arenas atendieron consultas de usuarios en el Mall Espacio Urbano de la ciudad, en el marco de una plaza de la justicia que reunió a distintos órganos del sector judicial, notarial y registral.



En la instancia, organizada por la seremía de Justicia y Derechos Humanos, las personas que llegaron al mall aprovecharon la oportunidad para realizar sus consultas en diversas materias judiciales. En el área de Familia, por ejemplo, las preguntas más frecuentes que se formularon fueron sobre cómo se realizan las liquidaciones de pensiones de alimentos y su respectivo cumplimiento, relación directa y regular, divorcio, medida de protección con medida cautelar, entre otros temas.



A su vez, usuarios también consultaron al equipo de la Corte de Apelaciones sobre cómo se presentan recursos de protección en materias tales como si las ‘funas’ en redes sociales pueden ser impugnadas y también sobre eventuales situaciones arbitrarias que les afecten y en las que se vulnere, por ejemplo, el derecho de igualdad ante la ley.



En la instancia, participaron la jueza de Familia de Punta Arenas, Katherine González y la consejera técnica, Paulina Saavedra; junto a un equipo del tribunal de alzada conformado por su administrador, Alberto Guzmán y las funcionarias Nicole Frez y Mariela Valdés.



