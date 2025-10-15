YEGUA Y POTRILLO DE 16 DÍAS SON REMATADOS POR EL MUNICIPIO

El municipio llevó a cabo el remate de una yegua criolla de aproximadamente cinco años, junto a su potrillo recién nacido, luego de que el animal adulto fuera capturado en la vía pública. La acción se realizó tras el anuncio del remate en un diario de circulación local, y debido a que ninguno de los ejemplares fue reclamado por su propietario dentro del plazo estipulado por la normativa vigente.

El médico veterinario José Luis Carreño, encargado de la captura y manejo de equinos en el municipio, explicó que la yegua fue capturada semanas atrás y trasladada al corral municipal, donde se le implantó un microchip de identificación. Días después, el 28 de septiembre, dio a luz a un potrillo dentro de las instalaciones.

"Cada vez que se captura un ejemplar, si no es reclamado por el propietario, lo que corresponde es que sea rematado. En esta oportunidad se trató de una hembra que parió en nuestras instalaciones, y el comprador, Rolfi Vargas, fue quien concurrió y se adjudicó a este ejemplar", informó Carreño, profesional de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

El animal fue adjudicado por un valor de 100 mil pesos, el monto mínimo establecido para este tipo de remates.

Sobre este y otros procesos, Carreño destacó: "Esta es la segunda oportunidad en que se rematan ejemplares. Pero también debo insistir en que el municipio ha logrado la captura de 30 equinos este año. Por lo tanto, también hay ejemplares que han sido reclamados por sus propietarios dentro de las 24 horas, pagando las multas y derechos municipales que corresponden en estos casos. Por ello, este año ya se han cursado cinco infracciones o citaciones al Juzgado de Policía Local, luego de establecer la propiedad de los animales".

Además, el profesional indicó que, hace 20 días, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) inició el trabajo de trazabilidad de ejemplares, conforme a la resolución sobre la anemia infecciosa equina. "El municipio entregó en esa oportunidad el listado de 80 ejemplares que ha implantado con microchip, en el que se detalla el número del chip y el propietario. Esta fue la contribución que hicimos para comenzar con la actividad que ahora el SAG tiene la responsabilidad de ejecutar", concluyó.

