Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

15 de octubre de 2025

YEGUA Y POTRILLO DE 16 DÍAS SON REMATADOS POR EL MUNICIPIO

​El ejemplar fue capturado en la vía pública, parió en el corral municipal y fue rematado este martes, luego de que no se presentara ningún propietario a reclamarlo.

RM 5
El municipio llevó a cabo el remate de una yegua criolla de aproximadamente cinco años, junto a su potrillo recién nacido, luego de que el animal adulto fuera capturado en la vía pública. La acción se realizó tras el anuncio del remate en un diario de circulación local, y debido a que ninguno de los ejemplares fue reclamado por su propietario dentro del plazo estipulado por la normativa vigente.
 
El médico veterinario José Luis Carreño, encargado de la captura y manejo de equinos en el municipio, explicó que la yegua fue capturada semanas atrás y trasladada al corral municipal, donde se le implantó un microchip de identificación. Días después, el 28 de septiembre, dio a luz a un potrillo dentro de las instalaciones.
 
"Cada vez que se captura un ejemplar, si no es reclamado por el propietario, lo que corresponde es que sea rematado. En esta oportunidad se trató de una hembra que parió en nuestras instalaciones, y el comprador, Rolfi Vargas, fue quien concurrió y se adjudicó a este ejemplar", informó Carreño, profesional de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.
 
El animal fue adjudicado por un valor de 100 mil pesos, el monto mínimo establecido para este tipo de remates.
Sobre este y otros procesos, Carreño destacó: "Esta es la segunda oportunidad en que se rematan ejemplares. Pero también debo insistir en que el municipio ha logrado la captura de 30 equinos este año. Por lo tanto, también hay ejemplares que han sido reclamados por sus propietarios dentro de las 24 horas, pagando las multas y derechos municipales que corresponden en estos casos. Por ello, este año ya se han cursado cinco infracciones o citaciones al Juzgado de Policía Local, luego de establecer la propiedad de los animales".
 
Además, el profesional indicó que, hace 20 días, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) inició el trabajo de trazabilidad de ejemplares, conforme a la resolución sobre la anemia infecciosa equina. "El municipio entregó en esa oportunidad el listado de 80 ejemplares que ha implantado con microchip, en el que se detalla el número del chip y el propietario. Esta fue la contribución que hicimos para comenzar con la actividad que ahora el SAG tiene la responsabilidad de ejecutar", concluyó.


CP 3

FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL RECIBEN CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA SIAT DE CARABINEROS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HIDRÓGENO VERDE: COMISIÓN DE USO DE BORDE COSTERO APRUEBA TRES CONCESIONES PARA MEGAPROYECTOS LOCALES

Leer Más

​La CRUBC además votó favorablemente para la integración del Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Energía, Sergio Cuitiño, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto, en la instancia.

​La CRUBC además votó favorablemente para la integración del Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Energía, Sergio Cuitiño, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto, en la instancia.

goreconcesiones
nuestrospodcast
TAS01

MAGALLANES INICIA LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA AGRICULTURA SOSTENIBLE (TAS)

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
TAS01

MAGALLANES INICIA LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA AGRICULTURA SOSTENIBLE (TAS)

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FOTO COMPLEJO PENITENCIARIO PUNTA ARENAS

MESA PENITENCIARIA AVANZA EN EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE PERSONAS EN RECLUSIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
vendavalculturalnatales

CON GRAN MARCO DE PÚBLICO SE DESARROLLÓ FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL” EN NATALES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas