Punta Arenas,
27 de agosto de 2025

CONCURSO, POESÍA Y TRADICIONES EN EL PROGRAMA "CUENTAN LOS ANTIGUOS, ESCUCHEN AMIGOS"

​Este miércoles se transmitió una nueva edición del programa “Cuentan los antiguos, escuchen amigos”, conducido por Patricia y Felicia a través de Radio Polar, espacio que busca rescatar, difundir y valorar las tradiciones de los pueblos originarios de Magallanes. 

 El capítulo comenzó con saludos en diferentes lenguas indígenas y una conversación sobre los significados de los nombres kawésqar de las conductoras. Durante la emisión se recordó que la iniciativa es financiada por la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en el marco de la programación 2025. 

 Uno de los sellos de esta temporada es el concurso semanal de adivinanzas, basado en el legado cultural de los pueblos originarios. En esta ocasión, se presentó un enigma en lengua yagán: “Por la nariz hecha agua, su dentadura es muy buena, y por no ir nunca vacía siempre dicen que va llena”. 

 Además, se dieron a conocer los ganadores de los concursos anteriores y se compartieron lecturas poéticas de la Antología Magallánica, con obras de José Grimaldi (1911) y Alfio Vezzani Solar (1918), ambos referentes literarios de la región.




PDI DE PUERTO NATALES CAPTURA A PRÓFUGO COLOMBIANO Y CONCRETA SU EXPULSIÓN

​Con el fin de dar cumplimiento de lo decretado por el Servicio Nacional de Migraciones, detectives materializaron la expulsión administrativa del sujeto, quien fue entregado a las autoridades de su país en el aeropuerto de Bogotá.

CIENTÍFICOS DETECTAN POR PRIMERA VEZ EN LA ANTÁRTICA INFLUENZA AVIAR H5 EN PINGÜINOS Y CORMORANES

PDI DE PUERTO NATALES CAPTURA A PRÓFUGO COLOMBIANO Y CONCRETA SU EXPULSIÓN

CHILE SERÁ SEDE DE LA 21ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ALGAS NOCIVAS EN PUNTA ARENAS

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO FOTOGRÁFICO "INSTANTES DE MI BARRIO"

