PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN INTERREGIONAL Y CAMARADERÍA EN ENCUENTRO DE CARPINTEROS DE RIBERA ORGANIZADO POR EL SERPAT

El pasado miércoles 6 de agosto en las instalaciones de la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) se realizó el 6° Encuentro de Carpintería de Ribera en Magallanes, organizado por el equipo regional de la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial con apoyo de la Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap).

En la actividad participó alrededor de una decena de cultores de este oficio reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial del país, destacando la presencia de dos representantes del Sindicato de Carpinteros de Ribera de Aysén, con quienes los carpinteros de ribera de Magallanes intercambiaron inquietudes y experiencias.

En el encuentro participaron también funcionarios de la Seremía Mincap, Conaf e invitados especiales; entre ellos, Cecilia Caro, quien compartió su experiencia en una instancia de capacitación de mujeres en el oficio financiada por Enap y certificada por Sence. El programa incluyó una visita al Museo de Historia Natural Río Seco, cuyos investigadores produjeron en 2024 un testimonio audiovisual del maestro carpintero de ribera Francisco Arroyo Edén, quién integra las tradiciones kawésqar y chilota.

El director regional del Serpat, Pablo Quercia, expresó su satisfacción por el desarrollo de este encuentro y agradeció al seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, por haber estado presente en esta instancia, pues "para la comunidad cultora de carpintería de ribera en Magallanes, es de vital importancia contar con espacios de intercambio directo de experiencias e ideas. Como Servicio, nos interesa apoyar su interés por transmitir sus inquietudes a otros servicios públicos y gestar redes de asociatividad que les permitan avanzar colectivamente en la salvaguardia y la difusión de este oficio en la región".

El jueves 7 de agosto los participantes volvieron a reunirse exclusivamente con el Serpat para realizar un análisis y evaluación de las acciones desarrolladas en el marco del Plan de Salvaguardia de este oficio, cuyas acciones preliminares en Magallanes datan de 2016.

La Carpintería de Ribera que se desarrolla en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, es un oficio especializado que consiste en la construcción artesanal de embarcaciones de madera, destinadas a actividades pesqueras, de transporte y turísticas, aprendido de forma oral a través de la práctica. Entre los saberes tradicionales que le caracterizan, se identifica un conjunto de conocimientos ecosistémicos sobre la flora local, relevantes para la selección de maderas nativas en lugares cercanos a Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Edén y Puerto Williams. Así también, destaca el conocimiento sobre mareas, clima y navegación, articulando en ello memorias territoriales de larga data.

