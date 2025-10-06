DELEGACIÓN DE MAGALLANES ASISTE A ENCUENTRO MACROZONAL DE CULTURA

​Artesanas y artesanos, encargados municipales de cultura y el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, conforman la delegación de Magallanes que participó en el segundo Encuentro Macrozonal Sur Austral “Cultura para el desarrollo”, que del 2 al 5 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Valdivia y en el marco de un nuevo aniversario de la Región de Los Ríos.



El evento, que reúne a artistas y representantes culturales de las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena, comenzó este jueves con la presentación musical de La Rata Bluesera, Javier Aravena y Marcelo Nilo interpretando “Lluvias del sur”.



“Magallanes es una región que mira al mundo donde inicia el mundo, y para nosotros es muy enriquecedor poder estrechar lazos, conversar y dialogar. Compartimos una cultura común en el sur austral de Chile y en este espacio venimos a dialogar e intercambiar saberes. Es un espacio donde el gobierno instala temáticas y reflexiones profundas donde las comunidades, por supuesto, son protagonistas”, sostuvo el seremi de las Culturas, Luis Navarro, quien asistió al Encuentro junto a la artesana de tejido en junquillo Kawésqar, Susan Vargas, de la agrupación Manos Creadoras de Puerto Edén, que además es Punto de Cultura Comunitaria; el ceramista y alfarero, Gabriel Mata, de Barro Austral, y la grabadora Griselda Bontes, de Punta Arenas. A ellos se suman Encargados de Cultura Municipal de las comunas de Natales, San Gregorio y Cabo de Hornos.



El seremi anfitrión del encuentro, Óscar Mendoza, recalcó que “como región anfitriona concurrimos con el mejor ánimo a este espacio de intercambio de saberes, de experiencias, pero también de estrechar lazos; un espacio de amistad, de articulación y de soñar nuestra región, pero a partir de las realidades que cada región tiene”.



El Encuentro Macrozonal Sur Austral es organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Los Ríos a través de sus programas Red Cultura y Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional. Constituye la segunda versión tras una primera experiencia el año 2024, organizada por la Seremi de las Culturas de Aysén.



Seminarios

El jueves se desarrolló el primero de los seminarios que considera el encuentro. El sociólogo e investigador Tomás Peters habló sobre la situación actual y los cambios en las políticas culturales en Chile, de la mano de la democratización cultural. Luego el mismo Peters y el gestor cultural e investigador, Roberto Guerra, presentaron sus respectivos libros “Revisión a la Gestión Cultural Latinoamericana” y “Decantaciones. Política y democracia cultural: Un diálogo global”.



También hubo espacio para el seminario “Ética y estética en el hacer cultural del sur de Chile. La música de Schwenke & Nilo”, a cargo de Marcelo Nilo.



Este viernes la programación incluyó un seminario con Roberto Guerra, que abordó el tema de los derechos culturales y el problema de la participación en la cultura. Asimismo, el artista visual y representante chileno en la Bienal de Venecia 2017 Bernardo Oyarzún, habló sobre la vinculación del espacio geográfico en los proyectos de arte.



