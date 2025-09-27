Punta Arenas,
27 de septiembre de 2025

ABREN POSTULACIONES AL PROGRAMA LATITUDES AUSTRAL PARA EMPRENDEDORES DE MAGALLANES Y AYSÉN

Con el apoyo de Corfo y la ejecución de IncubatecUFRO. ​

DSC_2031

Autoridades, emprendedores y actores del ecosistema de emprendimiento e innovación lanzaron la nueva versión del Programa Latitudes Austral, evento realizado en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes (Umag), en Punta Arenas.

“Este programa busca consolidar negocios innovadores en las regiones australes, promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo de capacidades locales para dinamizar el ecosistema emprendedor de Magallanes y la zona austral, al mismo tiempo que permite establecer vínculos estratégicos con las industrias de la región”, destacó Oscar Strauch, subdirectora regional de Corfo Magallanes.

Por su parte el decano de la Facultad de Ingeniería UMAG, Dr. Claudio Gómez, valoró la participación de alrededor de 50 estudiantes de plan común de Ingeniería de la Universidad de Magallanes, quienes pudieron conocer acerca de estas oportunidades de emprendimiento, siendo invitados a fomentar su creatividad para generar futuros proyectos de impacto regional. “Estos programas dan cuenta de la colaboración que existe actualmente entre las instituciones con el fin de apoyar el desarrollo regional. Que los estudiantes sepan que hay todo un ecosistema que espera por sus ideas innovadoras”.

OPORTUNIDADES Y EXPERIENCIAS

En el evento se desarrollaron paneles de conversación que dieron a conocer las oportunidades existentes y las experiencias de emprendimientos que participaron de las versiones anteriores, así como la presentación de este programa que es ejecutado por IncubatecUFRO con el apoyo de Corfo.

El primer panel fue “Oportunidades para potenciar la región” y congregó a Salvador Harambour, de la Asociación Gremial de Productores de Hidrógeno Verde Magallanes; a Ignacio Covacevich, director ejecutivo del Núcleo Tecnológico del Desarrollo de las Nuevas Energías de Magallanes (NEMa) y a Tania Pivcevic, Miembro Directorio de DAP y Presidente AustroChile, quienes dialogaron sobre el panorama regional, el valor agregado entre emprendimiento e industrias y los desafíos para los emprendedores.

El segundo panel se denominó “Emprendiendo desde Magallanes” y reunió a María Patricia Avendaño, CEO de Inclutech Latam; a Roberto Gutiérrez, fundador de Aguas Nozomu y a Camila Vezzani, de Academia de Emprendedoras, quienes compartieron sus experiencias en generaciones anteriores de Latitudes Austral y cómo el programa los apoyó técnica y financieramente para alcanzar sus objetivos.

Gonzalo Neira, de IncubatecUFRO en Magallanes, presentó en la Umag –partner de IncubatecUFRO para el desarrollo del ecosistema emprendedor en esta región- el programa apoyado por Corfo y ejecutado por la institución UFRO, y destacó que fueron más de 100 emprendedores de Magallanes y Aysén que se beneficiaron en las dos generaciones anteriores al fortalecer proyectos innovadores, validándolos y conectándolos con redes y financiamiento en ambas regiones y llamó a los emprendedores a sumarse a esta nueva instancia.

“El Programa Latitudes Austral abre nuevamente sus puertas para que los emprendedores de Aysén y Magallanes lleven sus ideas a otro nivel. Queremos que más emprendimientos de alto potencial de innovación se sumen y logren despegar sus proyectos a través de un acompañamiento técnico, financiero, con formación y acceso a redes de gran valor”, puntualizó Gonzalo Neira, representante zonal de IncubatecUFRO en Magallanes.

La convocatoria está dirigida a emprendedores que cuenten con un proyecto en etapa inicial o un prototipo innovador, con potencial de impacto en el mercado regional y nacional. Los seleccionados podrán acceder a incubación personalizada, talleres especializados y vinculación con actores estratégicos de la macrozona austral.

Las postulaciones ya están abiertas hasta las 23:30 hrs. del domingo 26 de octubre, a través del sitio web www.incubatecufro.cl/latitudesaustral


CIERRE DEL PROGRAMA ACCIÓN: FAMILIAS DE MAGALLANES CULMINAN UN PROCESO TRANSFORMADOR HACIA LA AUTONOMÍA Y EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR

BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA PDI RESCATAN A CAN QUE SE ENCONTRABA EN SITUACIÓN DE ABANDONO

Al interior de un inmueble en el sector sur de Punta Arenas.


Al interior de un inmueble en el sector sur de Punta Arenas.


ABREN POSTULACIONES AL PROGRAMA LATITUDES AUSTRAL PARA EMPRENDEDORES DE MAGALLANES Y AYSÉN

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ict_agosto-2025_900x600px-(2)

ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE REGISTRÓ UNA VARIACIÓN MENSUAL DE 0,5% EN AGOSTO DE 2025

armadabinacional

AUTORIDADES MARÍTIMAS DEL ÁREA DEL CANAL BEAGLE SE REÚNEN EN ENCUENTRO BILATERAL EN PUERTO WILLIAMS

