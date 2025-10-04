¿VERIFICASTE EL CHIP DE TU TNE?: REALIZA EL TRÁMITE Y EVITA PAGAR TARIFA COMPLETA

Para mantener los beneficios, es necesario que el chip de la tarjeta esté activo y verificado para el servicio de pago sin contacto.

Bipay en conjunto a Junaeb, han trabajado un calendario para visitar colegios e instituciones de Educación superior para realizar la campaña Verifica Tu Chip, con el fin de acercar la revisión de tarjetas a los estudiantes.

La campaña "Verifica tu Chip", busca que todos los estudiantes que utilizan el transporte público en Punta Arenas, tengan habilitadas sus TNE para el 1 de noviembre de 2025, fecha en que el sistema de pago electrónico "Punta Arenas Conectado", eliminará definitivamente el pago en efectivo en el transporte público, convirtiendo a la tarjeta estudiantil en el único medio de pago válido para alumnos de enseñanza escolar y superior.

“El sistema requiere que el chip de la TNE esté activo para poder cargar la tarjeta y hacer el pago. Los estudiantes que no tengan el chip activo perderán el acceso a la tarifa reducida y deberán pagar el pasaje completo”, señaló el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich Barría.

Para que los estudiantes no tengan problemas cuando inicie el recaudo 100% electrónico, Bipay en conjunto a Junaeb, han levantado un calendario de visita para realizar a los principales establecimientos de enseñanza básica, media y superior el operativo “Verifica Tu Chip”, instancia en la que los estudiantes pueden revisar el estado de sus tarjetas. Si están habilitadas, se pueden utilizar inmediatamente para pagar el pasaje del transporte sin necesidad de activarlas, basta con que cuenten con el sello de validación del año en curso, en caso contrario, deben acercarse a la oficina de Junaeb para solicitar una reposición. El calendario continuará sumando fechas, que se estarán publicando en redes sociales de Junaeb y Bipay.

Al respecto, la directora regional de Junaeb, Natacha Carrasco, expresó: "Invitamos a las y los estudiantes a verificar su chip TNE o solicitar reposiciones de tarjetas en nuestras oficinas, ubicadas en Croacia 569, entre 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas", agregó la autoridad regional.



¿Por qué es tan importante verificar tu TNE?

La verificación del chip no es opcional. Los estudiantes que no tengan habilitado el chip y requieran reposición deberán pagar tarifa normal en el transporte público durante todo el tiempo que estén sin su TNE habilitada, perdiendo el beneficio de la tarifa reducida.

Es importante señalar que los tiempos de respuesta ante las solicitudes de los estudiantes presentados a Junaeb, no son inmediatos. Desde la institución nos confirman que los tiempos de espera varían frente a cada solicitud del siguiente modo:

● Solicitud de revalidación: Luego de la revalidación, los datos del estudiante pueden demorar hasta 4 días en reflejarse en el servicio de pago.

● Reposiciones y tarjetas nuevas: Una vez recibida, la nueva tarjeta queda activada para el pago electrónico al día siguiente.

Rápido y sencillo

El proceso de verificación es rápido y sencillo: los estudiantes sólo deben acercar su TNE al validador que estará disponible en el stand. Si aparece el mensaje "saldo insuficiente", la tarjeta está correctamente habilitada. Si el validador no reconoce la tarjeta, el estudiante deberá solicitar reposición inmediatamente en Junaeb para evitar contratiempos.

"Con este sistema modernizado, los estudiantes podrán utilizar directamente su TNE como medio de pago, simplificando completamente el proceso. Ya no será necesario mostrar la tarjeta al conductor, lo que agilizará el abordaje y mejorará la experiencia de viaje para todos. Esta tecnología no sólo beneficia a los estudiantes, sino que también hace más eficiente todo el sistema de transporte público en Punta Arenas", comentó Gonzalo Cuitiño, gerente de Operaciones de Bipay.

Este cambio forma parte del período de implementación del sistema "Punta Arenas Conectado" que comenzó hace aproximadamente tres meses, permitiendo que los usuarios se adapten gradualmente a los diferentes métodos de pago electrónicos disponibles.

¿Cómo recargar tu TNE?

Para recargar la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), los estudiantes disponen de diversas opciones. Es posible realizar la recarga en línea a través de los portales habilitados en Bipay.cl o Chilepasajes.cl, así como mediante la aplicación móvil Bipay Wallet. Adicionalmente, se puede efectuar la recarga de manera presencial en cualquiera de los puntos de venta y recarga de Punta Arenas. Todas las direcciones de la red de puntos se pueden revisar en Bipay.cl.



