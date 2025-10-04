ENCUENTRAN MOCHILA CON DROGA EN PATIO DE RECINTO EDUCACIONAL

Un operativo policial se activó tras una denuncia recibida en el fono de Seguridad Pública Municipal 800 800 134, que alertaba sobre el ingreso de un grupo de jóvenes desde el Liceo Luis Alberto Barrera hacia dependencias de la Seremi de Educación.

De manera inmediata, patrullas de Seguridad Pública Municipal y Carabineros acudieron al lugar, verificando la presencia de los estudiantes y detectando una mochila abandonada en el patio del recinto. Al revisar su contenido, Carabineros confirmó que contenía droga, adoptando el procedimiento correspondiente conforme a la normativa vigente.

Seguridad Pública Municipal cumplió un rol clave al recepcionar la denuncia, acudir al sitio y colaborar en el resguardo del inmueble hasta la intervención del personal policial.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad comunal. "Ha sido fundamental la profundización del trabajo conjunto entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros. La cantidad de diligencias y el éxito de estas han ido aumentando de manera importante en los últimos meses. Confiamos en poder continuar este trabajo, que lo único que busca es permitir tener una ciudad más segura", afirmó.

Asimismo, el jefe comunal lamentó que "los recursos destinados por el Gobierno a la seguridad municipal no crezcan en la medida que los vecinos de nuestra ciudad requieren".

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras se desarrollan las diligencias necesarias para esclarecer las responsabilidades y determinar el origen de la sustancia incautada.



