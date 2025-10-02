Punta Arenas,
2 de octubre de 2025

DIPUTADO BIANCHI DENUNCIA QUE GOBIERNO QUITÓ SUBSIDIO AL TRANSPORTE MARÍTIMO DE COMBUSTIBLES PARA MAGALLANES GENERANDO UN ALZA INMEDIATA EN LOS PRECIOS

​"El Presidente Boric tomó una mala decisión con su región" afirmó Bianchi

diputadobianchi

​El diputado magallánico Carlos Bianchi, denunció al Gobierno de eliminar el subsidio al cabotaje de combustibles para Magallanes y Aysén, lo que tendrá como efecto inmediato un alza de 48 pesos por litro en los precios de los hidrocarburos, un acto que calificó de extrema gravedad.

"Es gravísima la decisión que ha tomado el Gobierno de Gabriel Boric a través de Hacienda, de eliminar el subsidio al cabotaje. El gobierno tomó la medida por lo tanto a partir de ahora los combustibles van a subir 48 pesos por litro. Esto en un Presidente de la República que es de la región de Magallanes resulta del todo inaceptable" criticó Bianchi.

El diputado independiente, como integrante de la Comisión de Hacienda, aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para que se revierta tan injusta medida que no solo impacta a los combustibles, sino a toda la cadena productiva y la economía en general.

"Ayer conversé con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, para que se pueda revertir esta decisión que afecta negativamente a quienes vivimos en la región de Magallanes, pero además también en el encadenamiento económico. Al subir los combustibles, suben los alimentos, suben los materiales de construcción y se encarece el costo de la vida. El Presidente Boric, magallánico, ha tomado esta mala decisión de hacer que el costo de la vida se encarezca en nuestro territorio", afirmó el parlamentario.

seremomimica

“SE ESTÁ TRABAJANDO PARA PODER REVERTIRLO”: AFIRMÓ SEREMI DE GOBIERNO ANDRO MIMICA SOBRE SUBSIDIO AL CABOTAJE

Noticias
Relacionadas
PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

Noticias
Destacadas
CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

cadenanacionalboroc

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

