DIPUTADO BIANCHI ANUNCIÓ INICIATIVA PARA ELIMINAR INTERESES Y MOROSIDADES A BENEFICIARIOS DEL BONO SOLIDARIO CLASE MEDIA DEL GOBIERNO

​Para ir en ayuda de las personas que solicitaron el Aporte Fiscal para la clase media, el diputado independiente, Carlos Bianchi, presentará un proyecto de acuerdo para que el Ejecutivo mandate a la Tesorería General de la República a condonar los intereses a quienes no han podido regularizar sus deudas.



Según el parlamentario, ya le notificó personalmente al Presidente Gabriel Boric de la solicitud, y espera sea rápidamente acogida "lo que se supone era una gran ayuda terminó siendo una gran pesadilla. Aquellas personas que en su momento obtuvieron el bono solidario clase media, hoy algunos de ellos están debiendo más del doble con los usureros intereses que cobra la Tesorería, y es una situación intolerante".



"En los próximos días presentaremos un proyecto de acuerdo que ya está redactado, elaborado, para que en la discusión del Presupuesto la Tesorería General de la República elimine todos los intereses, así lo dice la Ley desde artículo 13, y exigiremos se eliminen de una vez por todas estos usureros intereses".



Bianchi, como integrante de la Comisión de Hacienda, aprovechará la discusión del Presupuesto para el año 2026, y este lunes hacer la presentación en la Cámara de Diputados y Diputadas.

