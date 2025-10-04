FUAS: COMENZÓ LA POSTULACIÓN A GRATUIDAD Y BENEFICIOS ESTUDIANTILES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2026

Las y los interesados podrán realizar el trámite a través de celulares, tablets o computadores en www.fuas.cl entre el 1 y el 22 de octubre de 2025.

En el FUAS, las y los estudiantes deben proporcionar información sobre sus antecedentes familiares y socioeconómicos. Esta información será validada por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, con el fin de determinar el nivel de ingresos y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el acceso a diversos beneficios estudiantiles estatales.

Quienes deseen ingresar en 2026 a centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades, así como aquellos que ya están cursando una carrera sin apoyos financieros, podrán completar el formulario en línea para optar a la gratuidad y a otros beneficios que se ajusten a sus necesidades.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, dice que “tenemos un compromiso como Gobierno de garantizar el acceso a la educación superior y esta es una muy buena oportunidad para explorar los instrumentos que el Estado tiene disponibles. Queremos que todas las personas puedan estudiar la carrera de sus sueños y centrar sus preocupaciones en las exigencias académicas más que en financiar sus estudios”.

FUAS: ¿qué beneficios entrega el Estado?

Los beneficios estudiantiles para la educación superior que entrega el Estado incluyen la gratuidad, becas y dos tipos de créditos.

Las becas disponibles son: Bicentenario, Nuevo Milenio, Juan Gómez Millas para chilenas/os, Juan Gómez Millas para extranjeras/os, Excelencia Académica, Distinción a las Trayectorias Educativas (DTE), Excelencia Técnica, Hijas/os de Profesionales de la Educación, Articulación, Estudiantes en Situación de Discapacidad, Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre (tres becas diferentes), Vocación de Profesor/a (dos becas diferentes) y Reparación. Para postular a la Becas Vocación de Profesor/a y a la Beca de Reparación se debe llenar un formulario especial disponible en el mismo sitio.

Por otra parte, los créditos para financiar estudios superiores son el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y el Crédito con Garantía Estatal (CAE). El detalle de cada una de estas ayudas se puede consultar en beneficiosestudiantiles.cl.

El llamado es a postular en el plazo establecido e informarse a través de los canales dispuestos por el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior: sus portales y el callcenter Ayuda Mineduc, 600 600 2626.

Ventanilla Única Social

Por otra parte, desde mayo de 2025 el Gobierno de Chile implementó la Ventanilla Única Social: una plataforma digital del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que reúne la información de las distintas prestaciones, beneficios y apoyos que entrega el Estado y que requieren del Registro Social de Hogares (RSH). A partir de este año también se puede encontrar información sobre la postulación a beneficios estudiantiles y acceder al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en dicha plataforma.

​

