LA TRAVESÍA DE LA MIGRACIÓN INSPIRA EL MONTAJE [4200KM] EN EL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO 2025

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, los actores españoles Nuria Albelda y Jacobo Pallarés conversaron sobre la presentación de la compañía Teatro de lo Inestable en la 17ª edición del Festival de Artes Cielos del Infinito.

La obra [4200KM] se presentó hoy en el Teatro Municipal de Punta Arenas, abordando de manera crítica y poética el drama de la migración. En escena, el montaje propone la imagen de una barcaza con veinticinco personas mar adentro, sin costas ni límites de tierra a la vista, donde emergen las tormentas, las olas y las ballenas como metáforas de la travesía migrante. A partir de documentos de una bióloga marina obsesionada con estos mamíferos, las voces de niños perdidos y el diario de un tal J. Pallarés, surge la pregunta que da cuerpo a la obra: “¿Dónde quedó la tripulación de la barca aparecida a 4200 km de puerto amigo? ¿Dónde quedan todas aquellas personas que desaparecen en su viaje migratorio en busca de un lugar mejor?”.

Además de su presentación en Punta Arenas, [4200KM] llegará a Porvenir el viernes 3 de octubre con dos funciones en el Auditorio del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes (Magallanes 618): a las 11:00 horas para estudiantes y a las 19:00 horas para público general. La entrada será liberada.

El Festival Cielos del Infinito celebra este año su 17ª versión, contando con el financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.





​

