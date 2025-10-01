Punta Arenas,
1 de octubre de 2025

LA TRAVESÍA DE LA MIGRACIÓN INSPIRA EL MONTAJE [4200KM] EN EL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO 2025

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, los actores españoles Nuria Albelda y Jacobo Pallarés conversaron sobre la presentación de la compañía Teatro de lo Inestable en la 17ª edición del Festival de Artes Cielos del Infinito.

La obra [4200KM] se presentó hoy en el Teatro Municipal de Punta Arenas, abordando de manera crítica y poética el drama de la migración. En escena, el montaje propone la imagen de una barcaza con veinticinco personas mar adentro, sin costas ni límites de tierra a la vista, donde emergen las tormentas, las olas y las ballenas como metáforas de la travesía migrante. A partir de documentos de una bióloga marina obsesionada con estos mamíferos, las voces de niños perdidos y el diario de un tal J. Pallarés, surge la pregunta que da cuerpo a la obra: “¿Dónde quedó la tripulación de la barca aparecida a 4200 km de puerto amigo? ¿Dónde quedan todas aquellas personas que desaparecen en su viaje migratorio en busca de un lugar mejor?”.

Además de su presentación en Punta Arenas, [4200KM] llegará a Porvenir el viernes 3 de octubre con dos funciones en el Auditorio del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes (Magallanes 618): a las 11:00 horas para estudiantes y a las 19:00 horas para público general. La entrada será liberada.

El Festival Cielos del Infinito celebra este año su 17ª versión, contando con el financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



CON GRAN PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES SE REALIZÓ LA FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL EN MAGALLANES”

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

