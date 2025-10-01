CUT Y AJUNJI MAGALLANES ALERTAN SOBRE DESTITUCIÓN DE DIRIGENTES EN ENTREVISTA CON POLAR COMUNICACIONES

​En el programa La Voz de la ANEF, transmitido por Polar Comunicaciones y conducido por la periodista Evelyn Córdova Marín, se abordó esta semana un tema de alto impacto para el mundo sindical en Magallanes.

Los invitados fueron Juan Igor, presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y Jaime Pinto, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (AJUNJI) , junto a Vilma, también dirigenta sindical de la región.

Durante la conversación, los dirigentes expusieron la situación que enfrentan tras haber sido notificados hace algunos días de su destitución, medida derivada de un sumario administrativo realizado hace dos años. Tanto Pinto como Vilma señalaron que esta decisión responde principalmente a su rol como dirigentes sindicales, ya que han defendido a sus compañeros y levantado la voz frente a distintas irregularidades.

“La destitución es un castigo por nuestra labor sindical y por representar a los trabajadores”, afirmaron durante la entrevista.

Por su parte, Juan Igor, presidente provincial de la CUT, manifestó su respaldo a los dirigentes afectados y enfatizó la importancia de resguardar el derecho a la organización sindical en Magallanes.

El programa permitió conocer de primera fuente las preocupaciones del gremio y las consecuencias que estas medidas podrían tener para la libertad sindical en la región.







​

