Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

2 de octubre de 2025

CON GRAN PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES SE REALIZÓ LA FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL EN MAGALLANES”

​La iniciativa, que forma parte del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación, se efectuó entre las 10:00 y 18:00 horas. Asistieron estudiantes de distintos establecimientos y niveles educativos, que disfrutaron de las diversas alternativas culturales y de la oferta lectora que entregaron las librerías y editoriales presentes.

imagen feria 1

En el Gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas se desarrolló ayer la 4° edición de la Feria Literaria “Vendaval Cultural en Magallanes… Leer, Fantasear, Soñar”, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación con el objetivo de promover la lectura, escritura y comunicación entre las comunidades educativas, democratizando el conocimiento y fomentando la participación de las y los estudiantes. 

 

La iniciativa, que forma parte del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación, se efectuó entre las 10:00 y 18:00 horas. Asistieron estudiantes de distintos establecimientos y niveles educativos, que disfrutaron de las diversas alternativas culturales y de la oferta lectora que entregaron las librerías y editoriales presentes.

 

Durante la mañana, la Feria Literaria “Vendaval Cultural en Magallanes” contempló un espacio para dibujar y pintar, dirigido a niños y niñas de Educación Parvularia, un rincón lector, la actuación de la Compañía de Teatro “Calafate” con la obra infantil “El Dragón de la Patagonia”, Booktubers y la performance de los “Susurradores de Gabriela Mistral”, estudiantes provenientes de diferentes establecimientos educacionales que recitaron versos al público asistente, junto a otras atracciones muy novedosas en la línea de fomento lector.

 

Por la tarde, el programa continuó con el grupo musical Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguel “Melodías Inclusivas”, que interpretó temas de “31 Minutos”. Posteriormente, se presentaron dos libros: “100 años de Marino Muñoz Lagos”, del escritor regional Víctor Hernández; y “Chile 1971”, de los autores Felipe Valenzuela y Luis Briceño.

 

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, destacó que “el desarrollo de esta feria ha sido posible gracias a un gran esfuerzo del Ministerio de Educación, que en el marco de las iniciativas de fomento lector impulsadas desde el Plan de Reactivación Educativa ha logrado convocar a niñas, niños y jóvenes de distintas escuelas y liceos de Punta Arenas en torno a la lectura. Destacamos el trabajo de las Bibliotecas CRA, que marcaron su presencia a través de los Susurradores, recordando también los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral. Ha sido un hermoso y constructivo encuentro en torno a los libros y el arte”.

 

Interacción con estudiantes

 

Luis Briceño Saint-Jean, uno de los realizadores del libro “Chile 1971”, expresó que “llegar a Punta Arenas para presentar este libro era toda una incógnita. Más aún en una feria como Vendaval, orientada a un público joven y estudiantil, con una propuesta tan particular: un libro de imágenes inéditas y a color sobre los primeros momentos de la Unidad Popular, captadas por el ojo de Michael Mauney, gran fotógrafo de la revista estadounidense Life. La experiencia, sin embargo, fue sorprendente. Muchos jóvenes se detuvieron a hojear el libro, impresionados por la vitalidad de este registro y por la cercanía de esos rostros. El intercambio fue rico, dinámico, esperanzador. Un momento realmente mágico en el que, además, los ejemplares se agotaron”.

 

Nicanor Huala Ampuero, estudiante del 4° medio B del Liceo Luis Alberto Barrera, fue uno de los jóvenes que se sintió atraído por el ejemplar. “Desde el primer momento que lo vi, me llamó la atención. Lo empecé a revisar allí en la mesa y luego ver al autor aquí hablando sobre las imágenes, fue un momento mágico porque yo personalmente, en sí me dedico un tiempo cada tanto a revisar antigua fotografía chilena. Tengo también una marcada fijación por cosas de esa época. Yo dibujo, muchas veces me inspiro en los estilos que había en la época. Ver estas imágenes a colores, que tantas están en blanco y negro, verlo desde una pantalla digital a verlo en una hoja con esta maravilla y esta vida que tiene el color no es lo mismo”, concluyó.

 

Cabe destacar que el “Vendaval Cultural en Magallanes” es una iniciativa de carácter gratuito, dirigida a estudiantes de todos los niveles y al público en general, que por cuarto año consecutivo entrega un espacio a la comunidad para reencontrarse con el mundo de las letras. El próximo viernes 10 de octubre la Feria Literaria se trasladará a la Provincia de Última Esperanza en la Escuela Bernardo O´Higgins.


CURSOS FORMACIÓN DERECHO AL CUIDADO

RELEVAN PRIMERA CAPACITACIÓN ONLINE EN DERECHOS HUMANOS PARA GARANTIZAR EL CUIDADO DE PERSONAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

Leer Más

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

RP 6
nuestrospodcast
h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
cadenanacionalboroc

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250