CON GRAN PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES SE REALIZÓ LA FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL EN MAGALLANES”

En el Gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas se desarrolló ayer la 4° edición de la Feria Literaria “Vendaval Cultural en Magallanes… Leer, Fantasear, Soñar”, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación con el objetivo de promover la lectura, escritura y comunicación entre las comunidades educativas, democratizando el conocimiento y fomentando la participación de las y los estudiantes.

La iniciativa, que forma parte del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación, se efectuó entre las 10:00 y 18:00 horas. Asistieron estudiantes de distintos establecimientos y niveles educativos, que disfrutaron de las diversas alternativas culturales y de la oferta lectora que entregaron las librerías y editoriales presentes.

Durante la mañana, la Feria Literaria “Vendaval Cultural en Magallanes” contempló un espacio para dibujar y pintar, dirigido a niños y niñas de Educación Parvularia, un rincón lector, la actuación de la Compañía de Teatro “Calafate” con la obra infantil “El Dragón de la Patagonia”, Booktubers y la performance de los “Susurradores de Gabriela Mistral”, estudiantes provenientes de diferentes establecimientos educacionales que recitaron versos al público asistente, junto a otras atracciones muy novedosas en la línea de fomento lector.

Por la tarde, el programa continuó con el grupo musical Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguel “Melodías Inclusivas”, que interpretó temas de “31 Minutos”. Posteriormente, se presentaron dos libros: “100 años de Marino Muñoz Lagos”, del escritor regional Víctor Hernández; y “Chile 1971”, de los autores Felipe Valenzuela y Luis Briceño.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, destacó que “el desarrollo de esta feria ha sido posible gracias a un gran esfuerzo del Ministerio de Educación, que en el marco de las iniciativas de fomento lector impulsadas desde el Plan de Reactivación Educativa ha logrado convocar a niñas, niños y jóvenes de distintas escuelas y liceos de Punta Arenas en torno a la lectura. Destacamos el trabajo de las Bibliotecas CRA, que marcaron su presencia a través de los Susurradores, recordando también los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral. Ha sido un hermoso y constructivo encuentro en torno a los libros y el arte”.

Interacción con estudiantes

Luis Briceño Saint-Jean, uno de los realizadores del libro “Chile 1971”, expresó que “llegar a Punta Arenas para presentar este libro era toda una incógnita. Más aún en una feria como Vendaval, orientada a un público joven y estudiantil, con una propuesta tan particular: un libro de imágenes inéditas y a color sobre los primeros momentos de la Unidad Popular, captadas por el ojo de Michael Mauney, gran fotógrafo de la revista estadounidense Life. La experiencia, sin embargo, fue sorprendente. Muchos jóvenes se detuvieron a hojear el libro, impresionados por la vitalidad de este registro y por la cercanía de esos rostros. El intercambio fue rico, dinámico, esperanzador. Un momento realmente mágico en el que, además, los ejemplares se agotaron”.

Nicanor Huala Ampuero, estudiante del 4° medio B del Liceo Luis Alberto Barrera, fue uno de los jóvenes que se sintió atraído por el ejemplar. “Desde el primer momento que lo vi, me llamó la atención. Lo empecé a revisar allí en la mesa y luego ver al autor aquí hablando sobre las imágenes, fue un momento mágico porque yo personalmente, en sí me dedico un tiempo cada tanto a revisar antigua fotografía chilena. Tengo también una marcada fijación por cosas de esa época. Yo dibujo, muchas veces me inspiro en los estilos que había en la época. Ver estas imágenes a colores, que tantas están en blanco y negro, verlo desde una pantalla digital a verlo en una hoja con esta maravilla y esta vida que tiene el color no es lo mismo”, concluyó.

Cabe destacar que el “Vendaval Cultural en Magallanes” es una iniciativa de carácter gratuito, dirigida a estudiantes de todos los niveles y al público en general, que por cuarto año consecutivo entrega un espacio a la comunidad para reencontrarse con el mundo de las letras. El próximo viernes 10 de octubre la Feria Literaria se trasladará a la Provincia de Última Esperanza en la Escuela Bernardo O´Higgins.

