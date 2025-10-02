MAGALLANES: GOBIERNO MANTIENE SUBSIDIO AL CABOTAJE

​La Secretaría General de Gobierno informó que desde el Ministerio de Hacienda se ha confirmado la continuidad del subsidio al transporte de combustibles a las regiones de Aysén y Magallanes.



La medida sostenida evita que el precio de la gasolina de 93 y 97 octanos tenga un precio mayor que en el resto del país, reconociendo a ambas zonas en su ubicación geográfica como zonas extremas.



El vocero de Gobierno Andro Mimica hizo un llamado a la calma a la ciudadanía, “nuestro delegado presidencial, ha estado trabajando coordinadamente con el DPR de Aysén, para mantener este subsidio que es prioritario para el costo de la vida en nuestras localidades”, expresó la autoridad.



