CULMINA PROYECTO PATRIMONIAL DE RESCATE DEL “PUESTO LAS FLORES”: LA ÚLTIMA CASA DE ADOBE EN MAGALLANES

Compartiendo con estudiantes, académicos e investigadores del Instituto de la Patagonia los resultados de un trabajo interdisciplinario que se extendió por poco más de un año, el equipo ejecutor del proyecto “Levantamiento arquitectónico del puesto ganadero Las Flores: referente de construcción en adobe en Torres del Paine, Magallanes”, dio cierre a la iniciativa financiada por el Fondo del Patrimonio Cultural en la línea de Investigación, Registro y Levantamiento.

La investigación estuvo a cargo de la arquitecta Dra. Laura Villanueva; el arquitecto Nicolás Recabarren, ambos docentes del departamento de Arquitectura de la UMAG, junto a la antropóloga Macarena Fernández, se trazó como objetivo relevar el valor histórico y cultural de la llamada “casa de barro”, ubicada en los faldeos de Sierra Baguales, comuna de Torres del Paine, considerada la única edificación en pie construida en adobe en la región.

Su construcción, atribuida al pionero francés Alejo Marcou hacia fines del siglo XIX, ha resistido cerca de 125 años, aunque hoy se encuentra en estado crítico y con riesgo de colapso. Pese a ello, sigue siendo un testimonio singular de la arquitectura vernácula y de los modos de vida ganaderos en Magallanes.

“Es interesante lograr visualizar el valor de una construcción tan sencilla y de materiales disponibles en el lugar mismo en que esta se construyó, y que además la casa logre estar operativa después de cerca de 125 años desde su construcción y con escasa mantención”, señaló el arquitecto Nicolás Recabarren.

Resultados y conclusiones del levantamiento arquitectónico

Entre los principales resultados, el equipo logró:

• Registrar con precisión la arquitectura, materialidad y estado de conservación del puesto.

• Identificar los principales problemas que afectan su estructura, como erosión, desprendimiento de revoques y colapso parcial de muros.

• Establecer un plan de restauración del inmueble, que contempla intervenciones estructurales respetuosas de su fisonomía original, nuevas fundaciones, techumbre y soluciones de escurrimiento pluvial.

• Levantar mediciones térmicas del puesto para identificar la eficiencia energética del adobe en altas latitudes, donde hay variables entre una fuente de calor interna versus la radiación exterior.

• Reconocer y documentar el valor cultural, arqueológico y paisajístico del inmueble, destacando su rol como testimonio de los modos de vida ganaderos y su uso constante por familias y puesteros hasta principios del siglo XXI.

“Con el estudio de la temperatura del aire interior y exterior del puesto a través de su envolvente de adobe en las condiciones climáticas de Sierra Baguales, vamos concluyendo que este puesto necesita al menos 6 horas constantes de una fuente de calor para que el muro logre acumularla, mantenerla y luego entregarla nuevamente en invierno y en el resto de las estaciones, por lo cual el puesto es más eficiente conservando el calor que consigue con una fuente de calor interior, que permitiendo el paso del calor en el momento de mayor temperatura en el exterior”, precisó Laura Villanueva.

La investigación también rescató memorias y testimonios de antiguos habitantes, objetos y fotografías familiares, además de identificar vestigios arqueológicos presentes en el adobe que vinculan la construcción con pueblos originarios de la región.

El proyecto tuvo una activa participación de la comunidad de Villa Cerro Guido, Fundación Cerro Guido Conservación, estudiantes de arquitectura, el Colegio de Arquitectos de Magallanes y guías turísticos, a través de talleres y charlas que discutieron posibles usos y estrategias de conservación futura.

El informe final, que será entregado a Estancia Cerro Guido y Fundación Cerro Guido Conservación, constituye una herramienta clave para la restauración del inmueble y marca un precedente en la protección del patrimonio rural en latitudes australes.

