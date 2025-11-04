MAGALLANES: MONITOREO DE PRECIOS DE PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN MENSUAL EN PUNTA ARENAS

Con el objetivo de obtener un panorama general del mercado de productos de gestión menstrual, el SERNAC Regional en colaboración con la Universidad de Magallanes iniciaron un levantamiento de precios de los productos que se comercializan en la ciudad de Punta Arenas.

La iniciativa es una coordinación conjunta a través del programa de Derechos Sexuales y Reproductivos, ejecutado por el Campus Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes y el Servicio Nacional de la Mujer.

Los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de esta casa de estudios superiores, supervisados por el SERNAC, efectuarán un despliegue territorial en distintos puntos de comercio, recopilando datos sobre precios, la disponibilidad y variedad de productos como toallas higiénicas, tampones, copas menstruales y protectores diarios, entre otros.

Para el Director Regional del SERNAC, Matías Salazar, "este trabajo se enmarca en una labor coordinada y multidisciplinaria cuyo objetivo, entre otras acciones, es visibilizar los costos asociados y la disponibilidad de los productos de gestión menstrual en el territorio, entregando así información relevante a las personas consumidoras de la Región de Magallanes".

El trabajo, que se realizará hasta el 30 de octubre, permitirá caracterizar la oferta disponible, identificar diferencias de precios entre productos y evaluar oportunidades de acceso más económico para las personas menstruantes. Este importante esfuerzo regional se enmarca en una línea de trabajo transversal del Servicio en temáticas de género y consumo, que durante este año logró concretar el lanzamiento de la Calculadora de Gestión Menstrual disponible a través del portal www.sernac.cl.

Durante el año 2021, el SERNAC realizó el primer estudio de gestión menstrual realizado por una institución estatal, el objetivo fue determinar el costo, necesidades y comportamiento de compra de las mujeres y personas que menstrúan.

El análisis consideró entrevistas a expertas/os, reuniones técnicas, un conversatorio con organizaciones de la sociedad civil y, por último, una encuesta pública realizada en línea sobre gestión menstrual, la cual fue respondida por 10.545 personas.

Este año 2025, el Servicio fiscalizador desarrolló la Calculadora de Gestión Menstrual para que las mujeres, niñas, adolescentes y personas menstruantes puedan conocer el monto estimado de lo que gastan en productos, como toallas higiénicas desechables, copas menstruales, medicamentos, etc.

La herramienta habilitada permite cotizar los productos de Gestión Menstrual más utilizados según un estudio anual del Servicio, además de encontrar el precio más conveniente en las empresas que lo comercializan.

¿Qué es la Calculadora de Gestión Menstrual?

Los precios de comparación de la herramienta se muestran por unidad de medida, lo que permite a quienes la utilicen comparar adecuadamente el precio de estos productos.

Ingresa a https://www.sernac.cl/calculadora-menstrual

Elige una de las dos opciones: "¿Cuál es el costo de tu menstruación?' y "Buscador de precios".

Rellena los días de tu ciclo menstrual y el producto de preferencia. ¿Cómo usar la Calculadora de Gestión Menstrual?

