Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

4 de noviembre de 2025

MAGALLANES: MONITOREO DE PRECIOS DE PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN MENSUAL EN PUNTA ARENAS

​El despliegue territorial es un trabajo del Servicio fiscalizador junto a la Universidad de Magallanes y los estudiantes de la carrera de Trabajo Social.

sernacmagallanesmenstrual

Con el objetivo de obtener un panorama general del mercado de productos de gestión menstrual, el SERNAC Regional en colaboración con la Universidad de Magallanes iniciaron un levantamiento de precios de los productos que se comercializan en la ciudad de Punta Arenas.

La iniciativa es una coordinación conjunta a través del programa de Derechos Sexuales y Reproductivos, ejecutado por el Campus Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes y el Servicio Nacional de la Mujer.

Los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de esta casa de estudios superiores, supervisados por el SERNAC, efectuarán un despliegue territorial en distintos puntos de comercio, recopilando datos sobre precios, la disponibilidad y variedad de productos como toallas higiénicas, tampones, copas menstruales y protectores diarios, entre otros.

Para el Director Regional del SERNAC, Matías Salazar, "este trabajo se enmarca en una labor coordinada y multidisciplinaria cuyo objetivo, entre otras acciones, es visibilizar los costos asociados y la disponibilidad de los productos de gestión menstrual en el territorio, entregando así información relevante a las personas consumidoras de la Región de Magallanes".

El trabajo, que se realizará hasta el 30 de octubre, permitirá caracterizar la oferta disponible, identificar diferencias de precios entre productos y evaluar oportunidades de acceso más económico para las personas menstruantes. Este importante esfuerzo regional se enmarca en una línea de trabajo transversal del Servicio en temáticas de género y consumo, que durante este año logró concretar el lanzamiento de la Calculadora de Gestión Menstrual disponible a través del portal www.sernac.cl.

Durante el año 2021, el SERNAC realizó el primer estudio de gestión menstrual realizado por una institución estatal, el objetivo fue determinar el costo, necesidades y comportamiento de compra de las mujeres y personas que menstrúan.

El análisis consideró entrevistas a expertas/os, reuniones técnicas, un conversatorio con organizaciones de la sociedad civil y, por último, una encuesta pública realizada en línea sobre gestión menstrual, la cual fue respondida por 10.545 personas.

Este año 2025, el Servicio fiscalizador desarrolló la Calculadora de Gestión Menstrual para que las mujeres, niñas, adolescentes y personas menstruantes puedan conocer el monto estimado de lo que gastan en productos, como toallas higiénicas desechables, copas menstruales, medicamentos, etc.

La herramienta habilitada permite cotizar los productos de Gestión Menstrual más utilizados según un estudio anual del Servicio, además de encontrar el precio más conveniente en las empresas que lo comercializan.

¿Qué es la Calculadora de Gestión Menstrual?

Los precios de comparación de la herramienta se muestran por unidad de medida, lo que permite a quienes la utilicen comparar adecuadamente el precio de estos productos.

¿Cómo usar la Calculadora de Gestión Menstrual?
  • Ingresa a https://www.sernac.cl/calculadora-menstrual
  • Elige una de las dos opciones: "¿Cuál es el costo de tu menstruación?' y "Buscador de precios".
  • Rellena los días de tu ciclo menstrual y el producto de preferencia.

Fuente: www.sernac.cl

20251030 Fiscalización Halloween (2)

SERNAC MAGALLANES FISCALIZA LA VENTA DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN FIESTAS DE HALLOWEEN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

Leer Más

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

debatoarchi
nuestrospodcast
becacomputadores

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTREGÓ COMPUTADORES A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
debatoarchi

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
testigosdejehovapuq

TESTIGOS DE JEHOVÁ INVITAN A LA COMUNIDAD A SU CONVENCIÓN ANUAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Sin título

SEGURIDAD PÚBLICA REPORTA ALTO NÚMERO DE INCIDENTES DURANTE FIN DE SEMANA LARGO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250