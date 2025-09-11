Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

11 de septiembre de 2025

HORTICULTORES DE PUERTO NATALES CELEBRARON 35 AÑOS DE VIDA GREMIAL

​Ubicados en Miraflores 409 (esquina Ignacio Carrera Pinto), la Asociación Gremial de Huerteros de Puerto Natales ofrece productos frescos, sanos, recién cosechados y suma pronto una panadería para diversificar la oferta.

fotoAG
La Asociación Gremial de Horticultores de Puerto Natales celebró un nuevo aniversario, cumpliendo 35 años de historia desde su fundación el 24 de agosto de 1990. Con una trayectoria marcada por el esfuerzo colectivo y el trabajo de varias generaciones, el gremio se ha consolidado como un espacio que va mucho más allá de la venta de productos: es un lugar de encuentro, apoyo y proyección para quienes han hecho de la horticultura su vida en la provincia.

Axel Solar, actual presidente, destacó que la organización vive un proceso de renovación que busca fortalecer sus raíces y abrirse a nuevos horizontes. "Hoy estamos potenciando la agricultura orgánica junto a INDAP y, sobre todo, valorando el rol de las mujeres, que son fundamentales para que este gremio siga creciendo. Si no fuera por ellas, no estaríamos avanzando", señaló.

La historia de la asociación no ha estado exenta de dificultades. Aunque el gremio consiguió su actual espacio en 2010, hubo periodos de inactividad que obligaron a comenzar prácticamente desde cero. Tras los golpes de la pandemia, la organización se reactivó con fuerza y hoy reúne a 27 socios activos, con la meta de seguir ampliando su presencia en la comunidad.

Uno de los pasos más importantes en este nuevo ciclo será la apertura de una panadería dentro del centro de ventas, un proyecto que permitirá diversificar la oferta y dar un valor agregado a la producción local. "Pronto tendremos pan hecho por nuestros socios, sumándose a las verduras frescas y limpias que ya nos distinguen. Queremos que el gremio sea un lugar donde los vecinos encuentren de todo y sepan que están comprando productos de calidad", adelantó Solar.

Entre los nuevos proyectos también figura la habilitación de una cocina para que otros socios puedan sumar más elaboraciones, así como el fortalecimiento de los vínculos con restaurantes y hoteles de la zona, que han encontrado en los horticultores locales un proveedor confiable de alimentos sanos y sabrosos. "Queremos lograr la unidad y que todos trabajemos en un mismo camino, apostando por la agricultura orgánica y de calidad. Esa es nuestra nueva ruta", agregó.

La celebración del aniversario fue un fiel reflejo del espíritu comunitario de la asociación. La torta de cumpleaños se fue agrandando a medida que llegaban más invitados, un gesto simbólico de la apertura y la capacidad de la organización de recibir siempre a nuevos socios y amigos.

Con 35 años de vida, la Asociación Gremial de Horticultores reafirma su compromiso con el desarrollo local, la producción limpia y el fortalecimiento de la identidad natalina a través de la horticultura.


subderemagallanes

JEFA UNIDAD REGIONAL SUBDERE DANIELA PANICUCCI HERRERA INFORMA BALANCE REGIONAL: RELLENO SANITARIO DE NATALES, OBRAS EN PORVENIR Y RECUPERACIÓN DE PLAZAS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Leer Más

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

pdicarabinerosoperativo
nuestrospodcast
Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250