HORTICULTORES DE PUERTO NATALES CELEBRARON 35 AÑOS DE VIDA GREMIAL

La Asociación Gremial de Horticultores de Puerto Natales celebró un nuevo aniversario, cumpliendo 35 años de historia desde su fundación el 24 de agosto de 1990. Con una trayectoria marcada por el esfuerzo colectivo y el trabajo de varias generaciones, el gremio se ha consolidado como un espacio que va mucho más allá de la venta de productos: es un lugar de encuentro, apoyo y proyección para quienes han hecho de la horticultura su vida en la provincia.

Axel Solar, actual presidente, destacó que la organización vive un proceso de renovación que busca fortalecer sus raíces y abrirse a nuevos horizontes. "Hoy estamos potenciando la agricultura orgánica junto a INDAP y, sobre todo, valorando el rol de las mujeres, que son fundamentales para que este gremio siga creciendo. Si no fuera por ellas, no estaríamos avanzando", señaló.

La historia de la asociación no ha estado exenta de dificultades. Aunque el gremio consiguió su actual espacio en 2010, hubo periodos de inactividad que obligaron a comenzar prácticamente desde cero. Tras los golpes de la pandemia, la organización se reactivó con fuerza y hoy reúne a 27 socios activos, con la meta de seguir ampliando su presencia en la comunidad.

Uno de los pasos más importantes en este nuevo ciclo será la apertura de una panadería dentro del centro de ventas, un proyecto que permitirá diversificar la oferta y dar un valor agregado a la producción local. "Pronto tendremos pan hecho por nuestros socios, sumándose a las verduras frescas y limpias que ya nos distinguen. Queremos que el gremio sea un lugar donde los vecinos encuentren de todo y sepan que están comprando productos de calidad", adelantó Solar.

Entre los nuevos proyectos también figura la habilitación de una cocina para que otros socios puedan sumar más elaboraciones, así como el fortalecimiento de los vínculos con restaurantes y hoteles de la zona, que han encontrado en los horticultores locales un proveedor confiable de alimentos sanos y sabrosos. "Queremos lograr la unidad y que todos trabajemos en un mismo camino, apostando por la agricultura orgánica y de calidad. Esa es nuestra nueva ruta", agregó.

La celebración del aniversario fue un fiel reflejo del espíritu comunitario de la asociación. La torta de cumpleaños se fue agrandando a medida que llegaban más invitados, un gesto simbólico de la apertura y la capacidad de la organización de recibir siempre a nuevos socios y amigos.

Con 35 años de vida, la Asociación Gremial de Horticultores reafirma su compromiso con el desarrollo local, la producción limpia y el fortalecimiento de la identidad natalina a través de la horticultura.

