10 de noviembre de 2025

REALIZAN CONGRESO REGIONAL DEL PROGRAMA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA PARA LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS

​Organizado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación y la Universidad de Magallanes

congresocienciaeducacion

El 07 de noviembre se realizó el Congreso Regional del Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencias, ICEC, impulsado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación y la Universidad de Magallanes que se llevó a cabo en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes y, que contó con la participación de docentes y estudiantes. En esta oportunidad se presentaron trabajos de indagación en ciencias de distintas comunidades educativas de la región y charlas con expositores internacionales y nacionales.


La actividad contó con la Conferencia Inaugural denominada: "Transformación social a partir de proyectos educativos en alianza escuela, universidad y sociedad civil", del Dr. Pablo Rivera Vargas, académico e investigador de la Universidad de Barcelona; junto a ponencias de las y los docentes de la región Daniela Haro y Otto Gesell (Punta Arenas), Javier Garay (Escuela Hernando de Magallanes), Joaquín Espinoza y Jeremías González (Puerto Natales), Eduardo Javier Medel (Recoleta, Santiago), además de un homenaje musical a Gabriela Mistral.


Carolina Álvarez Antonin, jefa del Departamento Provincial de Educación, comentó: "Hoy día tenemos a muchas escuelas que están mostrando sus actividades y acciones a través de la ciencia. Vemos un sentido de colaboración entre los profesores y las profesoras. Algunos pertenecen a la red de innovación del Ministerio de Educación y también tenemos a docentes que están participando en un diplomado que dicta la Universidad de Magallanes, con una tremenda contribución para el desarrollo de los aprendizajes de nuestros niños y niñas".


Pablo Rivera Vargas, académico e investigador de la Universidad de Barcelona de nacionalidad chilena, vive en España hace 20 años. En el marco de la jornada presentó los resultados de un proyecto que coordina desde hace tres años, en el que participan cuatro países: Noruega, Austria, España y Chile. Al respecto, comentó: "Se busca potenciar proyectos educativos dentro de la escuela que conecten los intereses de los niños, niñas y jóvenes con el currículo escolar y los planes de estudio de la propia experiencia educativa formal". La idea, según ahondó, es fomentar una ciudadanía activa, donde las y los estudiantes sean capaces de diseñar un futuro en el que les apetezca vivir y con el que se sientan comprometidos".


El profesor Otto Gesell Yasic, de la escuela República de Croacia valoró el proceso recorrido hasta llegar a la presentación: "Me parece super interesante que podamos reunirnos profesores y profesoras de diferentes escuelas en horario laboral para poder capacitarnos y también intercambiar experiencias, porque esa es la gracia de las comunidades de aprendizaje", en tanto describió parte de lo aprendido: "Nos explicaron desde la neurociencia cómo un maletín educativo puede influir como herramienta didáctica, a través de la sorpresa, de la indagación". Asimismo, dijo que su escuela tomó el desafío de crear un maletín que se puede ocupar en diferentes asignaturas. Al abrirlo, las y los niños se encuentran con un mapamundi, pasaportes y cartas de estudiantes de otras ciudades, entonces cada docente realiza las aplicaciones de acuerdo con su campo.


Paula Cárcamo Mancilla, educadora de párvulos de la escuela de Dellamira Rebeca Aguilar, valoró la instancia: "Esta experiencia sirve para nuestra formación docente. Además, hoy asistimos con niños, es una oportunidad de aprendizaje para ellos, donde podemos vincular conocimientos, habilidades, aprendizajes y aprender también de las demás comunidades", en tanto explicó que su escuela posee una vinculación directa con el entorno y el medio ambiente, por eso instaron a estudiantes a identificar aves, fauna u otros aspectos de su entorno".


Por su parte, el profesor José Díaz Sánchez, de la Escuela Arturo Prat describió la caja de aprendizaje que su establecimiento escolar montó en la muestra. El artefacto cuenta con todos los elementos para realizar una mini compostera. "El niño o la niña abren la caja y ahí hay instrucciones para realizar un trabajo autónomo", explicó. En tanto el docente valoró la oportunidad de conocer los trabajos que realizan otras escuelas.


Paulina Sandoval Rodríguez, docente de inglés de la escuela Diego Portales de Villa Tehuelches, agradeció la oportunidad de participar en el congreso y refirió que en su establecimiento rural "todos estamos relacionados a la ciencia o intentando innovar de manera multidisciplinaria y colaborativamente", en tanto agregó: "Hemos intentado levantar mucha educación ambiental, reconocer el entorno, levantar información y que las niñas y niños conecten desde su curiosidad, su observación, su contemplación, pero por sobre todo la investigación de temas que son pertinentes con su territorio".


El Programa ICEC es una iniciativa del Ministerio de Educación, implementada por el Área Estratégica Aprendizajes para el Siglo XXI de la División de Educación General. Su objetivo es fortalecer las capacidades de los establecimientos educacionales, de las y los docentes y equipos directivos para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Esto se logra a través de iniciativas de formación, la provisión de estrategias didácticas y recursos pedagógicos, fomentando el trabajo colaborativo, la participación y el vínculo entre la comunidad educativa y el entorno local.


ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LOS ANDES, TALCA Y CONCEPCIÓN CUMPLIRÁN SU SUEÑO DE VIAJAR A LA ANTÁRTICA

MAGALLANES Y ANTOFAGASTA, LAS ZONAS QUE CONCENTRAN EL 57% DE LA INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL

Leer Más

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

DEBATE PRESIDENCIAL ANATEL: CANDIDATOS SE ENFRENTAN POR ÚLTIMA VEZ PREVIO A LAS ELECCIONES

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

jovenesagroecologia

JÓVENES RURALES DEL SUR DERRIBAN EL MITO DEL CAMPO SIN RELEVO Y APUESTAN POR LA AGROECOLOGÍA COMO NEGOCIO

LA 9

ÚLTIMA FECHA DE LA II LIGA ESCOLAR DE ATLETISMO REFLEJÓ EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA DISCIPLINA EN LA COMUNA, REUNIENDO A MÁS DE 230 JÓVENES DEPORTISTAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

tabsarotaryclub

TABSA Y ROTARY CLUB CELEBRAN A LOS MEJORES COMPAÑEROS 2025 CON NAVEGACIÓN POR LA BAHÍA DE PUNTA ARENAS