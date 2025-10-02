POSITIVO DIÁLOGO SOBRE SITUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO SOSTUVIERON LOS APODERADOS DEL LICEO POLITÉCNICO CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ Y EL SLEP MAGALLANES

​Esta mañana se concretó una reunión entre el Servicio Local de Educación Pública Magallanes, apoderados del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez y la dirección del establecimiento para analizar la situación ocurrida con las filtraciones de agua en el recinto.



Se trató de un encuentro constructivo en el que cada una de las partes expuso sus opiniones y datos objetivos.

Quedó claro para los asistentes que las filtraciones de agua conocidas en las últimas horas fueron puntuales, consecuencias de las fuertes precipitaciones registradas, así como de la intensidad y dirección del viento.



Apenas fue informada esta situación de emergencia, el miércoles, el SLEP Magallanes dispuso la concurrencia de la empresa a cargo del mantenimiento y reparaciones en los recintos educativos. En la misma jornada se concretó además una visita técnica con la encargada del área de mantenimiento de este servicio.



Se detectaron planchas de la techumbre sueltas, a causa del viento, y sectores de canaletas y sellado de ventanas que requieren reparaciones, las se van a ejecutar a la brevedad. En el caso de la techumbre esto queda condicionado por la mejora climática para no exponer a los trabajadores a riesgos de accidentes.



Se descartó asimismo que el liceo presente problemas en su sistema de calefacción, como se afirmó, y se aseguró que en todo momento el recinto ha estado en condiciones para entregar el servicio educativo.



En la reunión se informó además acerca de los procedimientos del SLEP Magallanes para ejecutar el mantenimiento y reparaciones en los recintos educativos como, por ejemplo, la línea telefónica de emergencia, que atiende las 24 horas del día y los siete días de la semana, para que los directores alerten sobre problemas emergentes de infraestructura.





