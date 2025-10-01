PUERTO WILLIAMS: 67% DE AVANCE REGISTRA CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO HABITACIONAL “ALTOS DE CABO DE HORNOS”

Una visita a la construcción del conjunto habitacional “Altos de Cabo de Hornos”, efectuaron este martes el Gobernador Regional Jorge Flies Añón y el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, acompañados de la Delegada Presidencial Provincial Constanza Calisto Gallardo, el Alcalde Patricio Fernández Alarcón, Consejeros Regionales de la Provincia Antártica, la presidenta de la agrupación de vivienda “Sueños de Cabo de Hornos”, Lissette Barrientos Vidal, profesionales del Serviu regional y la empresa constructora.





Durante la visita el Seremi Marco Uribe Saldivia informó “Esta obra es parte del Plan de Emergencia Habitacional con una inversión superior a los 7 mil millones de pesos cofinanciada por el Gobierno Regional como parte del Convenio de Programación que ha dado muy buenos frutos en la Región en cuanto a descentralización y que nos ha permitido estar presentes en esta administración desde el norte en Torres del Paine al extremo sur acá en Puerto Williams, con este segundo conjunto habitacional ya conformado que se suma a las 23 casas del conjunto ‘Soberanía en el Fin del Mundo’”.





El conjunto habitacional “Altos de Cabo de Hornos” cuenta con 45 viviendas de 65,26 m2. con ampliación proyectada a 72,66 mt2.





El Gobernador Flies destacó acerca de esta iniciativa “Acá estamos cumpliendo compromisos y sueños de la comunidad de Puerto Williams. Ustedes pueden ver el entorno que tienen, el espacio de cada una de las casas, el tamaño especial que tienen aquellas para personas que tienen alguna discapacidad. Hace unos meses atrás se entregaron 23 viviendas, hoy día estamos por terminar en unos meses más, estas 45”.





La obra cuenta con una inversión de 193.410 UF, correspondiente a un 60% de aporte del Gobierno Regional en el marco del convenio de programación vigente, un 39% de recursos sectoriales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de subsidios del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda y un 1% correspondiente al ahorro de las familias beneficiarias.





Al respecto el Gobernador Jorge Flies agregó “Como Gobierno Regional, estas son de las casas en que más cooperamos al subsidio de vivienda dentro de la región y hemos podido, en este período, con el presidente Boric a nivel del gobierno central y como gobierno regional, retomar la construcción en todas las capitales provinciales y por primera vez en muchas comunas rurales. Así que estamos muy contentos”.





Equidad territorial





La Delegada Presidencial Provincial Constanza Calisto Gallardo, señaló “Hace cerca de 10 años que no se entregaban viviendas en la comuna de Cabo de Hornos, así que para nosotros es un privilegio ver la felicidad de los vecinos y vecinas de la Provincia Antártica Chilena”.





Con la próxima entrega del conjunto habitacional “Altos de Cabo de Hornos”, serán 68 las familias que habrán recibido sus viviendas gracias a la cobertura territorial del Plan de Emergencia Habitacional.





En representación de las familias de la agrupación “Sueños de Cabo de Hornos”, su presidenta, Lissette Barrientos Vidal, manifestó “Es una alegría ver que ya nos queda tan poco para la entrega de nuestras viviendas, un sueño hecho realidad para las familias, en especial para nuestros vecinos que tienen movilidad reducida, ver sus casas es una maravilla. En noviembre nos toca ya elegir nuestras viviendas y después esperar la entrega de nuestros sueños”.





Hasta antes del inicio del Plan de Emergencia Habitacional, el último proyecto del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49) denominado “Villa El Bosque”, de 41 viviendas, se entregó en mayo de 2016, mientras que en noviembre del mismo año se inauguró un conjunto de 15 viviendas fiscales destinadas al personal del Hospital Cristina Calderón.





