VISITAS DURANTE LAS INVERNADAS AUMENTARON UN 30% EN COMPARACIÓN CON 2024

Con un aumento del 30% en las visitas al Centro de Información Turística (CIT) durante los meses más fríos del año, la Municipalidad de Punta Arenas presentó hoy el balance de la temporada otoño-invierno 2025 y anunció la extensión del horario de atención para la temporada primavera-verano, a partir del 1 de octubre.

​



De acuerdo con los datos entregados por la Unidad de Turismo, este año las Invernadas y el Patagonia Light Festival, realizado por primera vez entre el 26 de junio y el 4 de julio, jugaron un rol clave en la atracción de visitantes, generando un incremento del 50% en la afluencia durante esa semana en comparación con el mismo periodo del año anterior.

​



"Quiero señalar que en junio y julio hubo un aumento del 30% de visitantes a este lugar. Y en la semana en que tuvimos nuestro Festival de la Luz, aumentó en un 50% la cantidad de personas que vinieron por primera vez a nuestra ciudad, básicamente desde Santiago", destacó el alcalde Claudio Radonich. "Las actividades organizadas por la Municipalidad en junio y julio tienen un impacto concreto y tangible en nuestro turismo, con un número muy importante de visitantes", agregó.

​



Sobre el nuevo horario, Marcelo Oyarzo, encargado de Turismo Municipal, informó que: "Nosotros, como Centro de Información Turística de la Municipalidad de Punta Arenas, iniciamos la atención de público a contar del día de hoy, en horario de 08:15 a 19:00 horas, de lunes a viernes. El día sábado atendemos de 09:00 a 15:00 horas, y el domingo también de 09:00 a 15:00 horas, en los días en que hay recaladas de cruceros".

​



En tanto, Iván Torres, profesional de la Unidad de Turismo, destacó la atención entregada a los visitantes durante los eventos de invierno: "Atendimos el Centro de Información Turística durante los fines de semana para estas actividades, para orientar a las personas con respecto a los horarios y explicar en qué consistía este primer Festival de la Luz realizado en la ciudad. La respuesta fue muy positiva, y los números así lo demostraron".

​



Respecto al impacto económico, el jefe comunal recalcó que este aumento de visitantes se logró gracias a la gestión municipal, el apoyo del sector privado y la realización de actividades atractivas durante la temporada baja. "En invierno, son más los chilenos que vienen que los extranjeros, alcanzando casi el 75% del total. Eso nos impulsa a redoblar esfuerzos para promover nuestra ciudad en mercados como Santiago, de modo que más personas vengan a pasar la temporada de invierno aquí, especialmente durante las vacaciones escolares", señaló Radonich.



Finalmente, el alcalde concluyó que "esta gestión genera más trabajo, más empleo y, por supuesto, lo que queremos: que nuestro turismo florezca todos los meses del año, especialmente durante el invierno, que siempre ha sido la temporada más desafiante".

​



​

