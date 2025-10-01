“CUIDÁNDONOS”, EL APORTE DE UNA PSICÓLOGA MAGALLÁNICA PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la psicóloga Natacha Lissette Uribe Oyarzún dio a conocer detalles de su obra “Cuidándonos. Poemas para aprender a cuidar de mí y de los demás”, un libro ilustrado que invita a niños y niñas a fortalecer vínculos afectivos seguros y fomenta la prevención del maltrato y el abuso infantil.

Uribe, profesional oriunda de Porvenir y perita sexológica de la Dirección Regional del Servicio Médico Legal de Magallanes, explicó que la iniciativa surgió durante el posnatal de su hijo en 2015. “Pensé en cómo transmitir prevención en abuso infantil en forma más lúdica. Primero pensé en canciones y después vi que era más factible poder plasmarlo en un libro en formato poemas”, relató.

Con coloridas ilustraciones y versos rítmicos, la obra está dirigida a niños en edad preescolar y del primer ciclo básico, con mensajes claros sobre el autocuidado, la importancia de expresar emociones, reconocer sus derechos, cuidar el cuerpo y decir “¡NO!” cuando algo no les guste.

Aunque en un inicio fue pensado como material de lectura de padres hacia hijos, el libro también se ha transformado en una herramienta pedagógica que puede ser utilizada en talleres y charlas preventivas, ya que está alineado con los principios de la Convención de los Derechos del Niño: igualdad, no discriminación, interés superior y desarrollo integral.

La psicóloga, con más de diez años de experiencia en el SML y formación en intervención psicojurídica y forense, sexología clínica y educación sexual y afectiva, destacó que el propósito de su obra es entregar un apoyo concreto a las familias y comunidades educativas en la construcción de espacios protectores para la infancia.





​

