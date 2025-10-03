Punta Arenas,
3 de octubre de 2025

CORMUPA REAFIRMA COMPROMISO CON EL DEBIDO PROCESO Y RESPONDE A DECLARACIONES DE GREMIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

​Desde la Corporación lamentaron que se emitan juicios públicos respecto de un proceso sumarial en curso, y reiteraron que todas las acciones se han desarrollado conforme a los criterios establecidos por la Contraloría.

cormupas
Frente al reciente comunicado emitido por los gremios de funcionarios de la Atención Primaria de Salud, en el cual señalan que existirían decisiones arbitrarias e injustas en el marco del caso de licencias médicas y las acciones administrativas adoptadas recientemente, desde la Corporación Municipal de Punta Arenas enfatizaron que todos los sumarios realizados responden a los criterios establecidos por el órgano contralor.
 
En relación con el comunicado que hace alusión a un sumario administrativo en particular y a la renuncia del jefe del área de Salud, la abogada de la Corporación, Silvana Jaramillo, indicó que "el inicio de estos sumarios responde estrictamente a una instrucción de la Contraloría General de la República, a través de la CIC-9, en la cual se entrega una nómina de funcionarios del área de salud que habrían salido del país estando con licencia médica", agregando que "lamentamos que este comunicado aluda a una supuesta injusticia en la aplicación de medidas disciplinarias, en comparación con la situación del exjefe del área, sin que se conozcan los antecedentes completos".
 
Respecto de los sumarios en curso, agregó que las acciones administrativas aún no concluyen: "Se trata de un sumario que no ha sido resuelto ni notificado, al igual que otros 15 sumarios en proceso. Por lo tanto, lamentamos que se juzgue o prejuzgue sin contar con todos los antecedentes correspondientes", sostuvo la abogada.
 
Asimismo, desde la Corporación Municipal recalcaron que todos los funcionarios implicados en el caso de licencias médicas tienen derecho a apelar, ya sea ante la administración o a través de las vías judiciales correspondientes.
 
Finalmente, Jaramillo recordó que la destinación de Pedro Jofré, exjefe del área de Salud, se enmarca dentro de las atribuciones que posee la Corporación en función de la experiencia y competencias del profesional: "Esto se debe netamente a que él cuenta con la experiencia y las competencias técnicas necesarias. Por lo tanto, dentro de las facultades administrativas de la institución, fue destinado como apoyo profesional al área de Administración".


ATENCIONES EN SAR (5)

SAR DAMIANOVIC DUPLICA ATENCIONES Y REFUERZA APOYO AL HOSPITAL REGIONAL

balance institucional 2

REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DESTACA AVANCES DURANTE SU PRIMER BALANCE INSTITUCIONAL

AL7A9250

ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, ¿CUÁNDO?

WhatsApp Image 2025-10-03 at 4

CARABINEROS DE MAGALLANES: BALANCE DE ACTIVIDADES, SEGURIDAD Y PROYECCIONES

encargadoconvivencia

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO INVITA A CONVERSATORIO INTERNACIONAL SOBRE ESPACIOS MULTISENSORIALES EN EDUCACIÓN ESTE PRÓXIMO 8 DE OCTUBRE

